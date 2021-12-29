Магрибская красавица в Баку – слияние музыки и поэзии (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках фестиваля искусств Art Fest Nizami в столичной галерее Art Tower, расположенной в Ичери Шехер, прошло очередное мероприятие, посвященное творчеству великого азербайджанского поэта и философа Низами Гянджеви, сообщает Trend Life.

Вниманию гостей вечера был представлен видеоролик под названием "Магрибская красавица", посвященный одной из героинь поэмы Низами Гянджеви "Семь красавиц".

Образ магрибской красавицы воплотила азербайджанская писательница Нателла Османлы. В видеоролике звучат яркие образцы поэзии гениального Низами Гянджеви на музыку из балета "Семь красавиц" выдающегося азербайджанского композитора Гара Гараева.

Над проектом работали: чтец - Нияз Ильясоглу, видеограф - Медина Дорожкина, художник по костюмам - Сабина Зулалова, куратор проекта - Сона Гулиева.

Напомним, что в рамках проекта для каждой из "Семи красавиц" созданы отдельные видеоролики.

Автор идеи фестиваля искусств Art Fest Nizami - глава НПО "Arts Council Azerbaijan", художник и искусствовед Дадаш Мамедов. Куратор фестиваля – директор художественной школы Art School Сона Гулиева.

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(Автор: Джани Бабаева)