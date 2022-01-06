В Баку отметят 75-летний юбилей композитора Азера Дадашева

Культура 6 января 2022 19:07 (UTC+04:00)
В Баку отметят 75-летний юбилей композитора Азера Дадашева

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева 14 января состоится вечер, приуроченный к 75-летию народного артиста Азербайджана, заслуженного деятеля искусств, композитора, профессора Азера Дадашева, сообщили Trend Life в филармонии.

На концерте выступят Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под управлением дирижёра Мустафы Мехмандарова и Азербайджанская государственная хоровая капелла под руководством народной артистки Гюльбаджи Имановой, которые исполнят сочинения Азера Дадашева.

Азер Дадашев родился 1 декабря 1946 года в Баку. Выпускник композиторского факультета Азербайджанской государственной консерватории (сейчас – Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли). Обладатель медали Папы Римского Иоанна Павла II, почетного знака Совета межпарламентской ассамблеи СНГ.

Азер Дадашев является автором более 150 музыкальных произведений во всех жанрах академической музыки - 14 симфоний, 20 кантат и опер, детской оперы "Приключения маленького Мукуна", балетной миниатюры "Восточная фреска", концертов для фортепиано, флейты, альта, камерной музыки, духовых инструментов, сюиты для оркестров народных инструментов, большого количества камерно-инструментальных и хоровых произведений, музыки к более чем 20 кинофильмам, песен.

Произведения композитора исполняются азербайджанскими и зарубежными музыкантами. Его сочинения были представлены в Турции, Франции, США, Великобритании, России, Иране, Финляндии, входили в программу многих престижных фестивалей.

Произведения композитора также включены в учебные программы. В Азербайджане были проведены международные конкурсы, посвященные творчеству Азера Дадашева. Многие его ученики активно работают в различных областях музыкальной культуры Азербайджана и зарубежья.

Композитор входил в состав жюри различных музыкальных конкурсов, проводимых в нашей стране.

Информационная поддержка: Trend.az, Day.az, Milli.az.

(Автор: Джани Бабаева)

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