На сайте Национальной библиотеки Украины появилась онлайн-выставка "Низами Гянджеви в украинских переводах и исследованиях" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Национальная библиотека Украины (НБУ) имени В.И.Вернадского открыла на своем сайте постоянно действующую электронную выставку на тему "Низами Гянджеви в украинских переводах и исследованиях".

Как сообщила Trend Life представитель Бакинского международного центра мультикультурализма в Украине и ответственный секретарь украинских проектов Государственного центра перевода Азербайджана Марина Гончарук, выставка основана на результатах библиографического исследования, которое провел коллектив отдела научно-библиографической информации НБУ им. В.И.Вернадского. Исследование посвящено переводам и исследованиям творчества выдающегося азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви в Украине в 1917-2021 годах.

Проект реализован при содействии Бакинского международного центра мультикультурализма.

"В июне 2021 года в Киеве состоялась презентация библиографического исследования, посвященного Низами. Мероприятие было проведено Бакинским международным центром мультикультурализма совместно с Национальной библиотекой Украины имени В.И.Вернадского. На нынешней электронной выставке отображена систематизированная информация о переводах произведений Низами на украинский язык, исследованиях украинских ученых на тему Низами и его творчества, размещены статьи и другие материалы о великом азербайджанском поэте и мыслителе, которые хранятся в фондах библиотеки", - сказала Марина Гончарук.

На выставке представлены информация и скан-копии книг украинских переводов произведений Низами, в частности, переводы Леонида Первомайского (поэма «Лейла и Меджнун»), Васыля Барка (отрывок из поэмы «Хосров и Ширин»), Васыля Мысык (отрывок из поэмы «Сокровищница тайн»), Мыколы Терещенко (отрывок из поэмы «Семь красавиц»).

В рамках электронной выставки представлена информация об исследованиях украинских ученых-востоковедов на тему Низами (монография Агатангела Крымского «Низами и его современники», а также работы Мыколы Гулака, Льва Лопатынского, Александра Навроцкого, Валерия Марченка, Мыколы Мирошниченка, Мыколы Бажана, Григория Халимоненка, Замины Алиевой и других). Также представлены статьи о Низами в украинских изданиях, авторами которых являются М.Бажан, Л.Венгеров, Г.Гусейнов, С.Евгенов, М.Джабар, З.Алиева, В.Братко, О.Коцарев и другие.

"Это очень знаковый и фундаментальный проект, направленный на развитие украинско-азербайджанского сотрудничества в сфере культуры и литературы, а также на популяризацию творчества Низами в Украине. Важно, что теперь в электронном доступе для всех желающих есть детальная информация о всех переводах произведений Низами и исследованиях его творчества украинскими учеными. Это создает благоприятные условия для дальнейшей популяризации литературного наследия Низами в Украине, исследований творчества выдающегося азербайджанского поэта и мыслителя украинскими учеными. Коллектив библиотеки проделал огромную работу, ведь напомню, что НБУ им. В.И. Вернадского входит в число 10 крупнейших национальных библиотек мира, и ее фонд составляет более чем 15,8 миллиона единиц хранения", - отметила Марина Гончарук.

Материалы для выставки подготовили заведующая отделом научно-библиографической информации НБУ имени В.И.Вернадского Татьяна Добко, заведующая отделом международной информации и зарубежных связей Татьяна Арсеенко и младший научный сотрудник отдела научно-библиографической информации Андрей Жабин.

(Автор: Вугар Иманов)