Верю, что мое дебютное выступление в партии Альфреда завоюет признание слушателей – заслуженный артист Рамиль Гасымов

БАКУ /Trend Life/ - Верю, что мое дебютное выступление в партии Альфреда завоюет признание слушателей. Об этом сказал солист Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженный артист Азербайджана Рамиль Гасымов, который исполнит одну из главных ролей в опере "Травиата", сообщает Trend Life.

Показ оперы видного итальянского композитора Джузеппе Верди состоится 15 января. "Травиата" создана на либретто Франческо Мария Пьяве по мотивам романа Александра Дюма-сына "Дама с камелиями" (1848). События в постановке разворачиваются в Париже в середине XIX века.

По словам Рамиля Гасымова, "Травиата" всегда выделялась среди опер, написанных Джузеппе Верди.

"В предстоящей постановке я дебютирую в партии Альфреда. Отмечу, что этот образ имеет неповторимый колорит. В свою очередь я как солист академического театра оперы и балета сделаю все, чтобы на высоком уровне справиться со своей задачей. Плодотворные репетиции с дирижёром, народным артистом Фахраддином Керимовым придают нам еще больше энтузиазма, что могут подтвердить все мои партнеры по спектаклю", - сказал Гасымов.

Заслуженный артист отметил, что сегодня в нашей стране созданы все условия для развития классического вокального искусства, проделана беспрецедентная работа. Он добавил, что со своей стороны продолжит прилагать все усилия в этом направлении.

"Длительное время изучаю итальянский язык с педагогом. На мой взгляд, классическое вокальное искусство всегда требует очень серьёзного подхода. И изучение итальянского языка очень важно с точки зрения безупречного исполнения, понимания внутреннего мира героя, умения на сцене выразить его чувства и эмоции", - сказал Гасымов.

Отметим, что главные партии в постановке исполнят заслуженные артисты Азербайджана Рамиль Гасымов (Альфред) и Инара Бабаева (Виолетта). В спектакле также заняты народные артисты Али Аскеров (Маркиз), Акрам Поладов (Доктор), заслуженные артисты Джахангир Гурбанов (Жорж Жермон), Турал Агасиев (Виконт Гастон де Леторьер), солисты театра Нина Маркова (Флора), Махир Тагизаде (Барон Дуфоль), Сабина Багирова (Аннина).

Дирижер спектакля – народный артист Азербайджана Фахраддин Керимов, хормейстер – заслуженный деятель искусств Севиль Гаджиева.

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(Автор: Джани Бабаева)