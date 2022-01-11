Он уединился в горах Азербайджана, чтобы здесь встретить свою смерть… (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Завершились съемки художественного фильма "Ikinci ömür" (Вторая жизнь).

Об этом сообщил Trend Life автор сценария и режиссер-постановщик фильма Джалаладдин Гасымов.

Съемки прошли в Баку, Гяндже и Шамкире, но основная их часть проходила в горах Товуза. Главный герой фильма – неизлечимо больной человек. Он посещает различные страны, где лечится у лучших врачей, но ничто ему не помогает. И главный герой фильма решает вернуться на родину, чтобы провести остаток дней вместе со своей семьей, родными и близкими, от которых скрывает свою страшную болезнь. Он уединяется в горах, чтобы здесь встретить свою смерть. Горы, реки, лесистые склоны, причудливые скалы, холодные родники... - на все это он смотрит в последний раз. Но происходит чудо – приходит исцеление…

"Фильм основан на реальных событиях. В картине мы также раскрываем мультикультуральные ценности и красоту природы Азербайджана. В то же время затрагиваются вопросы загрязнения экологии, использования вредных для здоровья продуктов питания, приводящих к различным тяжелым заболеваниям", - отметил Джалаладдин Гасымов.

Проект реализован SSP Production и Alıoğlu Media Qrup. Режиссер-постановщик – Амиль Алиоглу, оператор-постановщик – Мурад Назарли, звукорежиссер – Александра Исмайлова, ассистент режиссера – Бахар Бабазаде. В ролях – Аждар Зейналов, Флора Гусейнова, Сабир Мамедов, Ровшан Мамедов, Амиль Алиоглу.

(Автор: Вугар Иманов)