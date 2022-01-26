Чарующая красота звучания азербайджанских национальных музыкальных инструментов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Юные азербайджанские музыканты продемонстрировали красоту звучания национальных музыкальных инструментов, сообщает Trend Life.

В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку 25 января в рамках проекта "Gənclərə dəstək" (Поддержка молодежи) прошел концерт "Milli musiqi alətlərimiz - milli sərvətimizdir" (Национальные музыкальные инструменты – наше национальное достояние).

В программе выступил Азербайджанский государственный оркестр народных инструментов под управлением художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста Агаверди Пашаева и дирижера - заслуженной артистки Илахи Гусейновой.

Солисты программы – участники Детско-молодежного оркестра народных инструментов при Азербайджанской государственной детской филармонии, студенты Бакинского гуманитарного колледжа, воспитанники музыкальных школ и студенты учебных заведений из регионов республики. В их числе - исполнители на таре Беюкага Агаалиев, Мирнофель Гасанов, Айхан Ягубзаде; исполнители на кяманче Али Мурадов, Махир Гаджиев, Абид Чалаби, Турал Ахундов; ханенде Фарид Азизли; исполнители на гануне Мехинбану Байрамлы, Бриллиант Азимзаде и Али Керимли; флейтист Мухамед Джаббаров; исполнитель на уде Мурад Керимов.

Вниманию слушателей были представлены сочинения азербайджанских и зарубежных композиторов, среди которых Гаджи Ханмамедов, Фикрет Амиров, Саид Рустамов, Сулейман Алескеров, Иоганн Себастьян Бах, Витторио Монти, Дадаш Дадашов и Гасан Рзаев.

Программа с большим интересом была встречена зрительской аудиторией. Юные музыканты выступили с большой эмоциональной отдачей. Они подошли к выбору репертуара очень ответственно и смогли раскрыть чарующую красоту звучания инструментов в прекрасных музыкальных композициях.

Информационная поддержка концерта – Trend.az, Day.az, Milli.az.

(Автор: Джани Бабаева)