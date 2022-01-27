Российский актер Анатолий Белый выбрал пьесу азербайджанского писателя

БАКУ /Trend Life/ - Произведение азербайджанского писателя Исмаила Имана "10 лобстеров" включено в шорт-лист драматургической программы "Первая читка-2022" театрального фестиваля "Пять вечеров" имени Александра Володина в Санкт-Петербурге, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт проекта.

Фестиваль пройдет 6–10 февраля 2022 года.

Пьеса Исмаила Имана привлекла внимание российского актера Анатолия Белого, который входил в число театральных деятелей, сформировавших шорт-лист.

Всего в шорт-лист вошло восемь произведений, эскизы по пьесам представят петербургские режиссеры.

Седьмого февраля на Камерной сцене Театра "На Литейном" в Санкт-Петербурге, помимо других произведений из шорт-листа, состоится читка-эскиз "10 лобстеров" Исмаила Имана.

Исмаил Иман – драматург, прозаик, сценарист, автор театральных проектов, член Союза театральных деятелей Азербайджана. Автор пьес "Сады Астары" (шорт-лист программы "Первая читка" Всероссийского театрального фестиваля "Пять вечеров" (2018 год), 3-е место на Международном конкурсе драматургии "Баденвайлер-2018" и Big in Japan (шорт-лист Фестиваля молодой драматургии "Любимовка-2020", шорт-лист IV Независимого международного конкурса современной драматургии "Исходное событие – XXI век" (2020)), "После Бали" (шорт-лист программы "Первая читка" (2021), шорт-лист российского фестиваля молодой драматургии "Любимовка-2021").

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)