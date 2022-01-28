Шедевры европейской классики в Баку - наслаждение красотой и чистотой звучания (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Флейта - один из древнейших духовых музыкальных инструментов, повлиявший на множество мировых культур. В музыке используется во всех жанрах, от фольклорного до эстрадного…

Насладиться красотой, точностью и чистотой звучания этого музыкального инструмента смогли гости концертной программы Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, сообщает Trend Life.

На открытии музыковед, доктор философии по искусствоведению, доцент Жаля Гуламова рассказала о произведениях, вошедших в программу, а также о творчестве их авторов. Было отмечено, что на вечере впервые в Баку прозвучит сочинение итальянского композитора Саверио Меркаданте.

Государственный камерный оркестр имени Гара Гараева выступил под управлением художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста Фахраддина Керимова. Солистом программы – молодой музыкант, лауреат международных конкурсов, исполнитель на флейте Ниджат Мамедов.

Вниманию слушателей были представлены "Лирическая пьеса" Мусы Мирзоева, "Дивертисмент" Вольфганга Амадей Моцарта, "Экспромт" Жана Сибелиуса и "Симфониетта" Альбера Русселя.

На вечере исполненные произведения приобрели новые краски звучания, и встречены публикой продолжительными овациями. Жемчужиной концертной программы стал Концерт для флейты Саверио Меркаданте.

Флейта один из самых изысканных музыкальных инструментов, на ней можно исполнять сложнейшие пассажи. И солист Ниджат Мамедов своим виртуозным исполнением продемонстрировал особенности и красоту звучания флейты.

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(Автор: Джани Бабаева)