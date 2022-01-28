Удивительный мир красочных гобеленов в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее ковра в Баку состоялось открытие экспозиции "Мир красочных гобеленов. Персональная выставка Тамиллы Абдуллаевой", сообщает Trend Life.

Для автора работ данная выставка стала второй персональной в творчестве.

"Первая моя выставка была проведена в 2015 году в Азербайджанском государственном университете культуры и искусств. Сегодня большинство из представленных работ - новые, созданные в период пандемии. Морально это время было для меня мрачным, сложным, но именно благодаря творчеству я смогла пережить его. Находиться все время дома было крайне нелегко, и только творчество меня спасало. Возможно, поэтому эти работы выполнены в яркой цветовой гамме", - сказала Trend Life Тамилла Абдуллаева.

По ее словам, в экспозиции представлены эскизы, которые она создала еще в студенческие годы.

"Профессию художника по гобелену я освоила в Тбилиси, где училась. С тех пор безгранично влюблена в эту профессию. Затем, вернувшись в Баку, стала работать в музее ковра, а потом поступила в Институт искусств (сейчас - Азербайджанский государственный университет культуры и искусств). Конечно, большое влияние на мою творческую деятельность оказал мой педагог - выдающийся мастер, народный художник Лятиф Керимов", - отметила она.

Тамилла Абдуллаева подчеркнула, что вдохновение черпает в красоте и богатстве природы.

"В основном тема моих работ - это природа в любом ее проявлении. Гобелены я создаю из шерстяных ниток, а в последние годы стала использовать акриловые нитки", - сказала автор, добавив, что зачастую не использует эскизы, а создает композицию гобелена в процессе работы над ним.

На открытии выставки директор Азербайджанского национального музея ковра, доктор философии по искусствоведению, заслуженный работник культуры Ширин Меликова отметила, что Тамилла Абдуллаева, наряду с творчеством, активно занимается педагогической деятельностью - преподает в Государственном университете культуры и искусств.

По словам Меликовой, Тамилла Абдуллаева любит экспериментировать, осваивать новые технологии, и учит этому своих студентов.

"В экспозицию вошли 55 произведений, и эта цифра символична, ведь в текущем году наш музей отмечает 55-летие. В экспозицию выставки вошли гобелены, ковры и ковровые эскизы, в том числе серии работ – "Бабочки", "Деревья", "Древние азербайджанские символы", "Природные стихии", "Времена года", а также абстрактные и цветочные композиции, созданные в период с 1990 по 2022 годы", - сказала Ширин Меликова.

Было подчеркнуто, что также на выставке представлены ковры "Ислимибяндлик", "Афшан", "Цветы в вазе", являющиеся продолжением творчества наставника автора – выдающегося художника Лятифа Керимова (1906 – 1991).

Ректор Азербайджанского государственного университета культуры и искусств Джейран Махмудова выразила признательность музею за организацию персональной выставки педагога университета.

Махмудова подчеркнула, что Тамилла Абдуллаева, наряду с тем, что обладает большим талантом, очень трудолюбивый человек.

Было отмечено, что в создание своих произведений Абдуллаева вкладывает много труда. Тамилла Абдуллаева – человек требовательный, но в первую очередь – к себе, поэтому и добилась успехов в творчестве.

Джейран Махмудова добавила, что каждый посетитель выставки найдет здесь произведение, которое близко ему по восприятию.

Профессор Азербайджанской государственной академии художеств Тамилла Мамедова сказала, что для каждого художника важно, когда его произведения узнают среди прочих по почерку, стилю, характеру.

"Произведения Тамиллы Абдуллаевой мы узнаем по характерным композициям, колористике. Ее творения - синтез, совмещение ковра и гобелена, и это стало ее отличительным знаком, индивидуальностью. Мы узнаем ее произведения по переплетению этих двух отраслей текстиля", - сказала Мамедова.

Далее гости мероприятия ознакомились с представленными на выставке работами. Отметим, что сдержанность композиций, мастерское расположение элементов на поверхности, теплая, красивая и богатая цветовая гамма гобеленов, созданных с помощью самых разных техник, откроют посетителям экспозиции совершенно удивительный творческий мир художницы. Она создавала эти произведения зачастую не по эскизам, а полагаясь лишь на творческую идею и импровизацию. Произведения отличаются гармоничным сочетанием цветов и орнаментов.

Также в рамках выставки будут организованы лекция, встреча с художницей, мастер-классы по искусству гобелена и тематические экскурсии.

Экспозиция продлится до 25 февраля 2022 года.

(Автор: Джани Бабаева)