Удивительный мир красочных гобеленов в Баку (ФОТО)

Культура 28 января 2022 22:54 (UTC+04:00)
Удивительный мир красочных гобеленов в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее ковра в Баку состоялось открытие экспозиции "Мир красочных гобеленов. Персональная выставка Тамиллы Абдуллаевой", сообщает Trend Life.

Для автора работ данная выставка стала второй персональной в творчестве.

"Первая моя выставка была проведена в 2015 году в Азербайджанском государственном университете культуры и искусств. Сегодня большинство из представленных работ - новые, созданные в период пандемии. Морально это время было для меня мрачным, сложным, но именно благодаря творчеству я смогла пережить его. Находиться все время дома было крайне нелегко, и только творчество меня спасало. Возможно, поэтому эти работы выполнены в яркой цветовой гамме", - сказала Trend Life Тамилла Абдуллаева.

По ее словам, в экспозиции представлены эскизы, которые она создала еще в студенческие годы.

"Профессию художника по гобелену я освоила в Тбилиси, где училась. С тех пор безгранично влюблена в эту профессию. Затем, вернувшись в Баку, стала работать в музее ковра, а потом поступила в Институт искусств (сейчас - Азербайджанский государственный университет культуры и искусств). Конечно, большое влияние на мою творческую деятельность оказал мой педагог - выдающийся мастер, народный художник Лятиф Керимов", - отметила она.

Тамилла Абдуллаева подчеркнула, что вдохновение черпает в красоте и богатстве природы.

"В основном тема моих работ - это природа в любом ее проявлении. Гобелены я создаю из шерстяных ниток, а в последние годы стала использовать акриловые нитки", - сказала автор, добавив, что зачастую не использует эскизы, а создает композицию гобелена в процессе работы над ним.

На открытии выставки директор Азербайджанского национального музея ковра, доктор философии по искусствоведению, заслуженный работник культуры Ширин Меликова отметила, что Тамилла Абдуллаева, наряду с творчеством, активно занимается педагогической деятельностью - преподает в Государственном университете культуры и искусств.

По словам Меликовой, Тамилла Абдуллаева любит экспериментировать, осваивать новые технологии, и учит этому своих студентов.

"В экспозицию вошли 55 произведений, и эта цифра символична, ведь в текущем году наш музей отмечает 55-летие. В экспозицию выставки вошли гобелены, ковры и ковровые эскизы, в том числе серии работ – "Бабочки", "Деревья", "Древние азербайджанские символы", "Природные стихии", "Времена года", а также абстрактные и цветочные композиции, созданные в период с 1990 по 2022 годы", - сказала Ширин Меликова.

Было подчеркнуто, что также на выставке представлены ковры "Ислимибяндлик", "Афшан", "Цветы в вазе", являющиеся продолжением творчества наставника автора – выдающегося художника Лятифа Керимова (1906 – 1991).

Ректор Азербайджанского государственного университета культуры и искусств Джейран Махмудова выразила признательность музею за организацию персональной выставки педагога университета.

Махмудова подчеркнула, что Тамилла Абдуллаева, наряду с тем, что обладает большим талантом, очень трудолюбивый человек.

Было отмечено, что в создание своих произведений Абдуллаева вкладывает много труда. Тамилла Абдуллаева – человек требовательный, но в первую очередь – к себе, поэтому и добилась успехов в творчестве.

Джейран Махмудова добавила, что каждый посетитель выставки найдет здесь произведение, которое близко ему по восприятию.

Профессор Азербайджанской государственной академии художеств Тамилла Мамедова сказала, что для каждого художника важно, когда его произведения узнают среди прочих по почерку, стилю, характеру.

"Произведения Тамиллы Абдуллаевой мы узнаем по характерным композициям, колористике. Ее творения - синтез, совмещение ковра и гобелена, и это стало ее отличительным знаком, индивидуальностью. Мы узнаем ее произведения по переплетению этих двух отраслей текстиля", - сказала Мамедова.

Далее гости мероприятия ознакомились с представленными на выставке работами. Отметим, что сдержанность композиций, мастерское расположение элементов на поверхности, теплая, красивая и богатая цветовая гамма гобеленов, созданных с помощью самых разных техник, откроют посетителям экспозиции совершенно удивительный творческий мир художницы. Она создавала эти произведения зачастую не по эскизам, а полагаясь лишь на творческую идею и импровизацию. Произведения отличаются гармоничным сочетанием цветов и орнаментов.

Также в рамках выставки будут организованы лекция, встреча с художницей, мастер-классы по искусству гобелена и тематические экскурсии.

Экспозиция продлится до 25 февраля 2022 года.

(Автор: Джани Бабаева)

Удивительный мир красочных гобеленов в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Удивительный мир красочных гобеленов в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Удивительный мир красочных гобеленов в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Удивительный мир красочных гобеленов в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Удивительный мир красочных гобеленов в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Удивительный мир красочных гобеленов в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Удивительный мир красочных гобеленов в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Удивительный мир красочных гобеленов в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Удивительный мир красочных гобеленов в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Удивительный мир красочных гобеленов в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Удивительный мир красочных гобеленов в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Удивительный мир красочных гобеленов в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Удивительный мир красочных гобеленов в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Удивительный мир красочных гобеленов в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Удивительный мир красочных гобеленов в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Удивительный мир красочных гобеленов в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Удивительный мир красочных гобеленов в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Удивительный мир красочных гобеленов в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Удивительный мир красочных гобеленов в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Удивительный мир красочных гобеленов в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Удивительный мир красочных гобеленов в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Удивительный мир красочных гобеленов в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Удивительный мир красочных гобеленов в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Удивительный мир красочных гобеленов в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Удивительный мир красочных гобеленов в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Удивительный мир красочных гобеленов в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Удивительный мир красочных гобеленов в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Удивительный мир красочных гобеленов в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Удивительный мир красочных гобеленов в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Удивительный мир красочных гобеленов в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Удивительный мир красочных гобеленов в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Удивительный мир красочных гобеленов в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Удивительный мир красочных гобеленов в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Удивительный мир красочных гобеленов в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Айгюн Кязымова ушла в нирвану, или Как отмечает день рождения народная артистка (ВИДЕО)
Айгюн Кязымова ушла в нирвану, или Как отмечает день рождения народная артистка (ВИДЕО)
В Киноцентре &quot;Низами&quot; пройдет стендап-шоу актера и юмориста Фярды Амина
В Киноцентре "Низами" пройдет стендап-шоу актера и юмориста Фярды Амина
Обладательница титула &quot;Вице-мисс мира&quot; в Баку отмечена международной наградой &quot;Жизнь без рака&quot; (ФОТО)
Обладательница титула "Вице-мисс мира" в Баку отмечена международной наградой "Жизнь без рака" (ФОТО)
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Генсек ООН призвал страны к соблюдению олимпийского перемирия В мире 28 января 23:50
Авиарегулятор США разрешил ввести в эксплуатацию новые вышки 5G США 28 января 23:37
ООН поблагодарила Азербайджан за взносы в бюджет организации Политика 28 января 23:26
Фонд развития предпринимательства Азербайджана о преимуществах электронной кредитной платформы Экономика 28 января 23:22
Азербайджанский дзюдоист завоевал "серебро" на турнире в Португалии Общество 28 января 23:19
В декабре в России умерли свыше 50 тыс. человек с диагнозом COVID-19 Россия 28 января 23:08
Фонд развития предпринимательства Азербайджана назвал объем выплаченных субсидий в 2021 г. Экономика 28 января 22:57
Удивительный мир красочных гобеленов в Баку (ФОТО) Культура 28 января 22:54
Турция приветствует прекращение огня на границе Кыргызстана и Таджикистана Турция 28 января 22:54
В Австралии нашли способ спасти «восьмое чудо света» Другие страны 28 января 22:41
Турция нацелена на активизацию сотрудничества со странами Азии - глава МИД Турция 28 января 22:39
Новый центр обслуживания мультибрендовых автомобилей - Motor House (ФОТО/ВИДЕО) Общество 28 января 22:17
Восьмой раунд консультаций по иранской сделке в Вене приостановили до следующей недели Ядерная программа 28 января 22:16
Московская полиция ворвалась в здание Союза армян России - прекращен показ фильма о фашисте Нжде Россия 28 января 22:10
В Тунисе предотвратили теракт Арабские страны 28 января 22:01
Обнаружено девять новых коронавирусов В мире 28 января 21:49
Цена газа в Европе за неделю выросла на 17% Энергетика 28 января 21:38
Президент Грузии считает, что помилование Саакашвили приведет к росту поляризации Грузия 28 января 21:27
SOFAZ увеличил объем реализованной на аукционах валюты Энергетика 28 января 21:24
Москва расширила список представителей ЕС, которым запрещен въезд в РФ Россия 28 января 21:22
Жители поселка Бина выразили благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и Первой леди Мехрибан Алиевой за создание Учебного и сервисного комплекса (ФОТО/ВИДЕО) Политика 28 января 21:12
Иран возобновил поставки газа в Турцию Экономика 28 января 21:04
Большая часть выданных Фондом развития предпринимательства Азербайджана льготных кредитов пришлась на агросектор Экономика 28 января 20:23
Проводится разбирательство в связи с видеокадрами из одной из бакинских школ (ВИДЕО) Общество 28 января 19:49
В Узбекистане вырос объем выданных физлицам кредитов Узбекистан 28 января 19:26
Посол Кыргызстана в Баку рассказал о визите азербайджанской делегации в Бишкек Экономика 28 января 19:24
Центробанк Узбекистана назвал данные по кредитному портфелю банков Узбекистан 28 января 19:20
Добро пожаловать в Баку с Бахрамом Багирзаде (ФОТО) Культура 28 января 19:20
Премьер-министр Азербайджана встретился с главой Всемирной таможенной организации Экономика 28 января 19:09
Назван объем экспорта азербайджанского газа в Турцию Энергетика 28 января 19:02
Вклад Azercell в «Год Низами» высоко оценен Министерством Культуры ИКТ 28 января 18:58
В Физули обнаружены останки еще одного армянского военнослужащего Общество 28 января 18:50
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 28 января 18:45
В Азербайджане выявлены еще 3 564 случая заражения коронавирусом, вылечились 1 004 человек Общество 28 января 18:43
Иранские компании начнут работу над конкретными проектами в Карабахе Политика 28 января 18:38
Ветераны России призвали проверить Союз армян РФ в связи с фильмом о гитлеровском коллаборационисте Россия 28 января 18:32
Назван рост доходов Нахчыванской АР от услуг связи и информации ИКТ 28 января 18:20
ВВП Нахчыванской АР вырос Экономика 28 января 18:14
В Физулинском районе трактор подорвался на мине Общество 28 января 18:09
Транспортный центр Туркменистана участвует в доставке гуманитарной помощи в Афганистан Транспорт 28 января 18:08
Названы объемы выданных населению Нахчыванской АР кредитов Экономика 28 января 18:03
Агентство господдержки НПО Азербайджана и МВД Турции подписали меморандум о сотрудничестве (ФОТО) Политика 28 января 18:03
ЮНИДО предложит Туркменистану свой опыт в энергосекторе Энергетика 28 января 17:54
Сократились поставки нефти в Грузию из Казахстана Грузия 28 января 17:53
Туркменистан увеличит поставки электроэнергии в Афганистан Энергетика 28 января 17:47
Товарооборот между Туркменистаном и Азербайджаном незначительно сократился за год Бизнес 28 января 17:46
Назван рост поступлений в госбюджет Азербайджана по линии таможни Экономика 28 января 17:44
Когда зимой становится очень жарко! В чем "провинился" Дадаш Мамедов? (ВИДЕО/ФОТО) Культура 28 января 17:39
В Азербайджане Фонд развития предпринимательства поможет бизнесу в создании корпоративных механизмов управления Экономика 28 января 17:33
Президент Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева по случаю избрания председателем партии «Nur Otan» Политика 28 января 17:33
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с 30-й годовщиной Ходжалинского геноцида Политика 28 января 17:17
Шедевры европейской классики в Баку - наслаждение красотой и чистотой звучания (ФОТО) Культура 28 января 17:14
В Баку примерно на 1500 человек приходится один адвокат - председатель коллегии (ВИДЕО) Общество 28 января 17:12
Apple тестирует функцию распознавания лиц в медицинской маске США 28 января 17:00
Глава AirBaltic раскритиковал лоукостеры за продажу билетов по сверхнизким ценам Европа 28 января 16:58
SOFAZ разместил в Центробанке Турции депозит на €1 млрд Экономика 28 января 16:54
В Азербайджане расширят географию автобусных маршрутов в Карабах (Эксклюзив) Общество 28 января 16:53
Министр энергетики Румынии посетит Азербайджан Энергетика 28 января 16:47
Названо число пассажиров регулярных автобусных рейсов, доставленных в Шушу и Агдам Общество 28 января 16:45
Израиль подписал договор о закупке 5 миллионов доз вакцины против коронавируса Novavax Израиль 28 января 16:41
В российской ИТ-компании назвали наиболее всего подверженные кибератакам отрасли ИКТ 28 января 16:40
ОАО «Азерсу» закупило автомобили и спецтехнику для обслуживания населенных пунктов на освобожденных территориях (ФОТО) Общество 28 января 16:37
Пошлина на экспорт пшеницы из России с 2 февраля снизится до $93,9 за тонну Россия 28 января 16:37
Малайзия намерена полностью запретить продажу сигарет рожденным после 2005 года Другие страны 28 января 16:34
Али Ахмедов примет участие в официальной церемонии открытия Олимпиады в Пекине Политика 28 января 16:31
Торгпред РФ заявил, что товарооборот с Ираном в 2021 году стал рекордным Россия 28 января 16:30
Реальная история любви Селин Дион в Баку (ВИДЕО, ФОТО) Интересное 28 января 16:25
Туркменское предприятие планирует увеличить производство томатов Бизнес 28 января 16:23
Синоптики предупредили об ожидаемом тумане на дорогах Азербайджана Общество 28 января 16:21
Внешнеторговый оборот Азербайджана в 2021 г. значительно возрос Экономика 28 января 16:13
Состоялось заседание Коллегии Министерства обороны Политика 28 января 16:11
В Союзе писателей Азербайджана состоялась презентация исторического романа Юнуса Огуза "Uçurum" Культура 28 января 16:04
Узбекистан увеличил производство сельхозпродукции Узбекистан 28 января 15:56
В Карабахе будет построена астрономическая станция Экономика 28 января 15:47
Высота волн на Каспии достигла 3,4 метра Общество 28 января 15:40
В Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН назвали пути усиления продбезопасности Азербайджана Экономика 28 января 15:37
В Испании допустили ошибку при вакцинации от ковида около 100 детей Европа 28 января 15:35
Как обращаться с данными в интернете, чтобы не пожалеть об этом: чек-лист «Лаборатории Касперского» ИКТ 28 января 15:32
Проведен вебинар на тему «Организация работы с пациентами с COVID-19: важные моменты, на которые следует обратить внимание среднему медицинскому персоналу» (ФОТО) Общество 28 января 15:30
Доля электроэнергии в общем экспорте Азербайджана снизилась Энергетика 28 января 15:25
Звезда Большого театра России приедет в Баку Культура 28 января 15:17
Назван район Баку с самой высокой заболеваемостью коронавирусом Общество 28 января 15:08
Назван объем экспорта нефтяного кокса и битума из Азербайджана Энергетика 28 января 15:02
Посольство Туркменистана в Баку организовало лекцию для студентов (ФОТО) Туркменистан 28 января 14:57
AccessBank начинает первую в этом году программу стажировки Экономика 28 января 14:48
В 2022 г. планируется очистить от мин 40 тыс. га освобожденных территорий Азербайджана Общество 28 января 14:45
В Агдаме построен новый мобильный лагерь для Агентства по разминированию (ФОТО) Общество 28 января 14:37
Buta Airways в феврале возобновит полеты в Минеральные Воды Транспорт 28 января 14:35
Обнародован топ-10 стран-импортеров азербайджанской нефти Энергетика 28 января 14:23
В политике особое значение имеет приверженность интересам страны – Токаев Казахстан 28 января 14:09
Завтра в Баку будет до 9 градусов тепла Общество 28 января 14:09
Созданные при «Nur Otan» общественные советы должны стать открытой площадкой - Президент Казахстана Казахстан 28 января 14:04
Военные реформы и повышение боеспособности войск будут приоритетом и в 2022 г. – министр обороны Азербайджана Политика 28 января 14:03
В ЦБ Азербайджана назвали приоритеты развития страхового сектора Экономика 28 января 14:01
Азербайджан увеличил долю природного газа в экспорте Энергетика 28 января 13:56
Дальнейшая жизнеспособность партии Nur Otan зависит от того, в каком объеме будут выполнены предвыборные обещания – Токаев Казахстан 28 января 13:54
«Nur Otan» не должна копировать работу государственных органов - Токаев Казахстан 28 января 13:53
ЦБА о возможности создания новых механизмов для регулирования деятельности цифровых банков Экономика 28 января 13:51
ЦБА прогнозирует рост спроса банков Азербайджана на валюту Экономика 28 января 13:50
Названа дата очередного автобусного рейса Баку-Агдам Общество 28 января 13:44
Все новости