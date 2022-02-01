Восторг и бурные овации – Как в Баку встретили "Легенду Каспия" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - О борьбе двух правителей за завоевание новых прикаспийских земель и о любви молодых людей на фоне этого противостояния повествует балет "Легенда Каспия" талантливого композитора Лалы Джафаровой, сообщает Trend Life.

Премьерный показ балета прошел на сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета. Отметим, что Лала Джафарова является не только композитором, но и автором либретто.

Артисты, занятые в спектакле, красиво и динамично передали сюжет постановки пластическими средствами. Прыжки, пируэты, сложные комбинации поддержек... Каждая партия стала яркой, неповторимой историей. От сцены трудно было оторвать взгляд - сюжетная линия, декорации, световое решение, костюмы, и, безусловно, музыка произвели на зрительскую аудиторию неизгладимое впечатление.

Отметим, что балетмейстером-постановщиком спектакля является народная артистка Азербайджана, президентская стипендиатка Камилла Гусейнова. В показе участвовали ведущие солисты балетной труппы театра - заслуженные артисты Анар Микаилов, Макар Ферштандт, а также солисты Аян Эйвазова, Сеймур Гадиев, Ислам Мамедов и другие.

Художник-постановщик спектакля - заслуженный работник культуры Техран Бабаев. Дирижер - лауреат международного конкурса дирижеров имени Антала Дорати Орхан Гашимов.

Премьеру балета восторженные зрители встретили бурными овациями и долго не отпускали со сцены артистов.

Отметим, что Лала Джафарова - член Союза композиторов Азербайджана, доцент Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, заслуженный учитель, автор симфонии, двух концертов для фортепиано и симфонического оркестра, симфонических сюит, камерных, инструментальных и джазовых произведений, музыки к кинофильмам, маршей, песен. Ее произведения звучали в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Узеира Гаджибейли в исполнении симфонического оркестра и хоровой капеллы.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)