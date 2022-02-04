Тропою грома! Эйюб Гулиев с успехом выступил на открытии Best of Novi Sad в Сербии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Музыкальный руководитель Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, лауреат международных конкурсов, приглашенный дирижер Кунминского филармонического оркестра (Китай), доцент Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, известный дирижер Эйюб Гулиев выступил на концерте в городе Нови-Сад (Сербия), сообщил Trend Life сом дирижер.

В городе Нови Сад (Сербия) состоялось торжественная церемония открытия государственного музыкального проекта "Лучшее в Нови-Сад" (Best of Novi Sad) при участии ведущего симфонического оркестра города "Войводански". Концерт проходил в рамках международной программы "Нови-Сад - Европейская культурная столица- 2022".

На самый первый концерт был приглашен азербайджанский дирижер Эйюб Гулиев. Концерт также проходил при поддержке посольства Азербайджана в Сербии.

Ярким событием концерта стало первое исполнение в Сербии фрагментов из балета "Тропою грома" великого азербайджанского композитора Гара Гараева. Очень символично было исполнение после музыки Гара Гараева сложнейшего Второго концерта для виолончели с оркестром учителя азербайджанского композитора - великого Дмитрия Шостаковича. В концерте солировала талантливая виолончелистка, лауреат международных конкурсов Ирена Йосифоска (Сербия).

В программе концерта также принимала участие знаменитая перкуссионистка Александра Шуклар (Словения/Сербия), которая совместно с дирижером Эйюбом Гулиевым представила сербскую премьеру нового концерта для маримбы с оркестром известного австрийского композитора Тристана Шульца. Кульминацией программы стала фестивальная увертюра "1812" Петра Чайковского в исполнении симфонического оркестра Нови Сад под управлением азербайджанского дирижера. По завершении концерта зрители долго не отпускали исполнителей, и в знак благодарности оркестр и дирижер Эйюб Гулиев повторили увертюру Чайковского.

Фото - Марко Пудич.

(Автор: Джани Бабаева)