В Баку презентованы книги в честь "Года города Шуша" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В выставочном зале Азербайджанской национальной библиотеки в Баку состоялась презентация изданий Şuşa- Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı. Biblioqrafiya ("Шуша - культурная столица Азербайджана. Библиография") и Xan Şuşinski. Biblioqrafiya ("Хан Шушинский. Библиография"), сообщает Trend Life.

Мероприятие прошло в рамках объявленного в Азербайджане 2022-го "Годом города Шуша".

Книги, представленные на презентации, изданы министерством культуры Азербайджана совместно с Национальной библиотекой.

В своем выступлении на мероприятии директор Азербайджанской национальной библиотеки Керим Таиров отметил, что библиотека ежегодно издает и представляет вниманию читателей различные книги и научные материалы. Эти издания останутся в наследство будущим поколениям, отметил он.

Данные книги играют значимую роль в более широкой пропаганде Азербайджана в мире, сказал Таиров.

В свою очередь, министр культуры Азербайджана Анар Керимов отметил, что презентация книг - знаменательное событие.

Он подчеркнул, что 270-летие города Шуша будет отмечаться на освобожденных территориях.

Министр добавил, что город Шуша - колыбель и центр азербайджанской культуры.

"И наша цель - возродить великий дух культуры. В связи с этим готовится план мероприятий", - сказал Анар Керимов.

По его словам, с прошлого года в городе Шуша проводятся мероприятия в сфере культуры - фестиваль "Харыбюльбюль", Дни поэзии Вагифа и другие.

Говоря о презентуемых книгах, Анар Керимов отметил, что это два прекрасных и очень важных издания.

Он также напомнил о проекте министерства "Поедем в Карабах с книгой", цель которого - восстановить книжный фонд библиотек Карабаха. В рамках проекта для книжного фонда собраны 60 тысяч изданий. "Презентуемые сегодня книги будут включены в этот фонд", - отметил Анар Керимов.

На мероприятии депутат Милли Меджлиса (парламент), академик Низами Джафаров, народный артист, директор Дома-музея Узеира Гаджибейли, композитор Сардар Фараджев, руководитель Фонда Хана Шушинского Бейимханым Джаванширова-Вердиева и другие отметили важное презентуемых книг.

Şuşa - Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı. Biblioqrafiya ("Шуша - культурная столица Азербайджана. Библиография") является первой фундаментальной библиографией, посвященной городу Шуша. В нее включена литература по истории, культуре, историческим и архитектурным памятникам, общественно-политической жизни. Это обширные фактические материалы из книг, периодической печати, учебников и сборников. Разделы книги содержат материалы о городе Шуша на иностранных языках.

Xan Şuşinski. Biblioqrafiya ("Хан Шушинский. Библиография") - очередной библиографический указатель из серии "Выдающиеся деятели Азербайджана" - издан Азербайджанской национальной библиотекой и посвящен 120-летию со дня рождения выдающегося ханенде Хана Шушинского.

В библиографии отражены аудиозаписи, статьи, книги о жизни, творчестве и деятельности мастера мугама, архивные документы, а также издания его произведений, хранящиеся в крупных мировых библиотеках.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)