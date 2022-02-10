Странное исчезновение жены на пляже… Конец сезона по-азербайджански в Германии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Неожиданное происшествие потрясает основы маленькой азербайджанской семьи. Самир, Фидан и их 18-летний сын Махмуд - самостоятельные люди, но независимость духа и действий иногда приводят к отчуждению, невозможности понимания и сочувствия. Глава семьи, в прошлом признанный актер, спивается от безделья; жена с трудом терпит его поведение и пытается найти работу в Германии; сын, "взрослый мальчик", пропитан истеричным цинизмом. Странное исчезновение женщины на пляже, так и не получающее объяснения, окончательно отчуждает героев от реальности, погружает в пространство фикций и болезненных фантазий. Автор картины использует ситуацию в этой семье как метафору того, что происходит, когда свобода становится единственной целью, но затем служит прикрытием отчуждения и взаимного непонимания. В фильме мастерски переплетены истории трех персонажей, и режиссер представляет их как совершенно незнакомых людей и в то же время неразлучных "соучастников преступления"...

Художественный фильм режиссера Эльмара Иманова "Конец сезона" (Ende der Saison) с 17 февраля будет представлен в более двадцати кинотеатрах более пятнадцати городов Германии. Презентации картины с участием творческого коллектива уже прошли в Кёльне и Берлине, сообщил Trend Life из Берлина заслуженный артист Расим Джафар.

Главные роли исполнили Расим Джафар, Мир-Мовсум Мирзазаде и Зульфия Гурбанова. На презентациях творческий коллектив рассказал о работе над фильмом, поделился интересными моментами и планами на будущее.

Полнометражный фильм совместного производства кинематографистов Азербайджана, Германии и Грузии был снят в 2019 году. Удостоен ряда призов международных кинофестивалей в Нидерландах, России, Грузии и т.д. Режиссер-постановщик - Эльмар Иманов, авторы сценария - Анар Иманов и Эльмар Иманов, операторы - Берта Валин Эскофет и Дрисс Ажари, художник-постановщик - Ситара Ибрагимова, музыка - Джамал Али Фирудин Аллаверды, монтаж - Сосо Блиадзе, продюсер - Ева Блондиау.

(Автор: Вугар Иманов)