Теймур Джафаров экранизирует в России повесть братьев Стругацких

БАКУ /Trend Life/ - Наш соотечественник, российский кино- и телепродюсер, режиссер, генеральный продюсер киностудии Team Films Теймур Джафаров приступил к работе над экранизацией повести писателей Аркадия и Бориса Стругацких "Трудно быть богом", сообщает Trend Life со ссылкой на российские СМИ.

В этом проекте Теймур Джафаров выступает в качестве сопродюсера. Создатели обещают масштабный международный проект в жанре социальной фантастики с несколькими сюжетными линиями, звездным кастингом и амбициозным воплощением. На данный момент ведутся активные переговоры об участии в экранизации ведущих российских режиссеров, актеров и операторов. В качестве места съемки рассматриваются локации России, Хорватии и Черногории.

Отметим, что Теймур Джафаров является продюсером ряда известных российских кинопроектов, в том числе сериала "В клетке", "Хорошая жена", "Жара" и других.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)