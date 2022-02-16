Эльдар Гасымов и Нигяр Джамал выступят в Варшаве – будет определён представитель на "Евровидение 2022"

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанские победители "Евровидения" Эльдар Гасымов и Нигяр Джамал станут специальными гостями финала национального отбора Польши Tu bije serce Europy (Здесь бьется сердце Европы), который пройдет в Варшаве 19 февраля, сообщил Trend Life исполнитель. Зрителям будет представлена композиция Running Scared, которая принесла дуэту победу в Германии в 2011 году.

В финале будет объявлен представитель Польши на международном песенном конкурсе "Евровидение 2022". В концертной программе также выступят участники "Евровидения" разных лет, среди которых Blue Cafe, Юстина Стечковска, Кася Мось, Сара Джеймс, Вики Габор и другие. За путевку на конкурс будут бороться 10 артистов. В состав жюри отбора вошли известные польские музыканты. Однако не только судьи проголосуют за участников, но и зрители. Как следует из последнего заявления президента TVP Яцека Курски, решающий голос будет за слушателями, а это значит, что их очки будут иметь приоритет в случае ничьи.

66-й конкурс песни "Евровидение" пройдет в Турине (Италия) в мае 2022 года. Первый полуфинал - 10 мая, второй - 12 мая, финал - 14 мая. Шоу пройдет на стадионе PalaOlimpico, построенном в 2006 году к зимней Олимпиаде.

(Автор: Вугар Иманов)