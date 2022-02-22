Азербайджанские фильмы будут представлены в Бразилии и Чили

БАКУ /Trend Life/ - Фильмы азербайджанского режиссера Джалаладдина Гасымова "100 лет славной жизни" и "Темное прошлое Сталина" будут представлены на международных фестивалях RNAB (Бразилия) и RENUAC (Чили), соотвественно, в мае этого года, сообщил Trend Life автор картин.

Художественно-документальный фильм "100 лет славной жизни" повествует о Гаджи Зейналабдине Тагиеве (1823-1924), выходце из бедной семьи, который стал миллионером и навечно остался в памяти народа как великий меценат, внесший бесценный вклад в развитие Баку и Азербайджана. Его образ воплотил на экране Аждар Зейналов. В фильме также рассказывается о взаимоотношениях главного персонажа с братьями Нобель, которые в те годы имели богатые нефтяные промыслы в Баку, и дружбе с другим меценатом и нефтепромышленником Мусой Нагиевым. Около 30 процентов фильма составляют архивные кадры, часть из которых режиссер нашел в киноархивах Германии и восстановил в России. Редактор кинопроекта – Акбер Гошалы, текст читает народный артист Эльдост Байрам.

Документальный фильм "Темное прошлое Сталина" повествует о молодых годах Иосифа Сталина (Джугашвили) в Баку. В 1901 году 22-летний большевик по кличке Коба прибыл из Тифлиса (Тбилиси) в Баку для организации стачек, забастовок и борьбы с властью. Обосновавшись в Баку, Сталин (был известен по кличке Рябой) организовал преступную группировку с привлечением местных гочу (криминальные авторитеты, которые также обеспечивали безопасность богатых людей), совершал налеты на банки, почтовые поезда и нефтепромышленников, занимался рэкетом, воевал с другими бандами по криминальному переделу. Все добытые деньги шли на финансирование большевистской партии во главе с Лениным. Семь раз был арестован царской охранкой за разбой (Азербайджан тогда входил в состав Российской империи) в Баку и Лянкяране, сидел по политическим мотивам в Баиловской тюрьме.

Ранее фильмы был успешно представлены на около тридцати международных кинофестивалях в США, Бельгии, Нидерландах, Мексике, России, Германии, Канаде и т.д.

(Автор: Вугар Иманов)