Научиться рисовать в 75 лет! Выставка картин учеников Нигяр Нариманбековой (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В выставочном зале имени Ваджии Самедовой Союза художников Азербайджана в Баку состоялось открытие выставки работ учеников студии изобразительного искусства известной азербайджанской художницы, обладательницы престижной награды TOILE D'OR (Золотое полотно) Нигяр Нариманбековой, сообщает Trend Life.

Выставка "Цвети, родной Азербайджан!" посвящена весне – времени года, когда холода отступают, яркое солнце выходит из-за хмурых облаков, природа просыпается. Весна дарит нам самые яркие краски и становится предметом вдохновения.

Вот и все представленные на вернисаже работы приковывали внимание сочными красками, колоритом, живописными пейзажами.

По словам Нигяр Нариманбековой, это уже вторая выставка работ ее учеников. Первая экспозиция была посвящена славной Победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне.

"Она состоялась в октябре прошлого года. На той выставке свои работы демонстрировали ученики младшей группы, которую я веду - юные дарования от 6 до 16 лет. Несмотря на то, что изначально я обучала только детей, очень много просьб мне поступало от взрослых, многие хотели научиться рисовать. Это меня и подтолкнуло создать группу для взрослых, тех, кто никогда не держал в руке карандаша и кисти, но в душе каждого из них жило огромное желание творить. А у меня было большое желание поделиться с ними своими знаниями и умениями. Так создала взрослую группу, в которую вошли ученики 30-75 лет… Они начали рисовать буквально с нуля, это люди разных профессий – есть врач, писатель, экономист…" - отмечает Нариманбекова.

На вопрос о том, можно ли научить рисовать любого человека, Нигяр Нариманбекова отвечает, что научить рисовать, научить ремеслу можно любого, однако научиться делать это в особой стилистике, с душой сможет только талантливый, одаренный человек.

"И среди моих учеников есть именно такие – одаренные люди. Не люблю учить просто ремеслу, хочу, чтобы человек нашел себя", - добавила она.

Сария Мамедова – самая взрослая участница выставки. У нас в стране и за рубежом ее хорошо знают по литературным произведениям. Она является членом Союза писателей Азербайджана, Международного союза писателей (COI) и Союза писателей Северной Америки, Евразийской творческой гильдии. Автор более 20 книг, свыше 200 произведений, 140 научных трудов. Лауреат национальных и международных литературных премий.

По ее словам, изначально на занятия Нигяр Нариманбековой ее привело желание поближе пообщаться с художницей. Но процесс обучения так ее "захватил", что чуть больше чем через четыре месяца с начала занятий Сария Мамедова представила на выставке около 20 работ.

"С Нигяр Нариманбековой мы часто общались в социальной сети. А когда она приехала из Франции, случайно встретились на одном из мероприятий. Она тогда только планировала открыть курсы, и я подумала, что у меня это единственная возможность чаще общаться с этим прекрасным, открытым и добрым человеком. Раньше я никогда не рисовала, единственное, так как закончила технический вуз, хорошо чертила. Сегодня на выставке я представляю около 20 портретов. Люблю красивых людей, мое внимание приковывают их глаза, взгляд. Это стараюсь передать в своих работах", - сказала Мамедова.

Среди участников выставки дизайнер, художник по костюмам Сабина Зулалова, ее первая выставка прошла еще в школьные годы.

"Уже потом на модных дефиле я представляла и серию своих картин. На каждом показе у меня была экспозиция произведений. Я работала в разных техниках - писала красками на стекле и зеркале, работала с маслом, акварелью и акрилом, даже писала картины на папирусе. Потом сделала перерыв в изобразительном искусстве, так как больше была погружена в работу над арт-проектами, фотосессиями, кино. Сейчас вновь вернулась к изобразительному искусству, участвовать в выставке мне предложила Нигяр Нариманбекова, и я с большим удовольствием согласилась", - отметила она.

Она также отметила, что эта выставка стала дебютной для ее мамы.

"Моя мама занимается у Нигяр Нариманбековой. Она всегда проявляла интерес к рукоделию, и во время пандемии, когда появилось больше свободного времени, пристрастилась к рисованию", - добавила Сабина Зулалова.

Среди участников выставки и врач-педиатр Лала Гусейнова. Сейчас она на пенсии, поэтому все свободное время посвящает любимому делу – живописи.

"В период карантинного режима появилось много свободного времени. Я уехала в Габалу и начала там рисовать. Меня вдохновили наши живописные пейзажи, красота природы. Благодаря Нигяр Нариманбековой стала писать портреты. Теперь рисую родных и близких, а для них самый ценный подарок - получить от меня картину", - сказала Гусейнова.

Выставка вызвала большой интерес, ее посетили известные деятели культуры и искусства.

В ходе официального открытия председатель Союза художников Азербайджана, народный художник Фархад Халилов пожелал участникам творческого вдохновения, и чтобы они продолжали совершенствоваться и работать над собой.

Отметим, что на выставке свои работы представили Сария Мамедова, Лала Гусейнова, Сабина Зулалова, Север Мамедова, Александра Ружилова, Марта Магомедова, Лейла Агамалова, Фарах Гаджизаде, Нурай Худиева, Медина Аббаслы, Амина Гулиева, Али Ашимли, Эмилья Азимова, Марьям Алиева, Марьям Гараева, Кямаля Гуламова.

Самой юной участнице 10 лет, а самой взрослой – 75…

(Автор: Джани Бабаева)