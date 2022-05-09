Состоялась церемония награждения "Молодые львы Азербайджана" – прямой путь в Канны (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Киноцентре "Низами" состоялась церемония награждения победителей конкурса Young Lions Azerbaijan 2022, организованного министерством культуры Азербайджана, сообщает Trend Life.

Победители конкурса получили право принять участие в большом финале Young Lions Competitions 2022, который состоится во французском городе Канны. Международный фестиваль Cannes Lions, проводимый ежегодно с 1954 года, считается одним из самых престижных в области рекламной индустрии. Этап фестиваля Young Lions предусмотрен для молодых специалистов в области рекламы. Он проводится с 1955 года, и в нем могут принять участие творческие люди в возрасте до 30 лет в составе команды из двух человек.

Young Lions прошел в Азербайджане во второй раз. Участники Young Lions Azerbaijan 2022 должны были подготовить творческий продукт: в категории "Печать" за 24 часа, а в категории "Видеоролик" - в течение 72 часов. Присланные работы оценивались международным жюри, которое определило две команды-победительницы, по одной в каждой из категорий. В конкурсе приняли участие 103 команды.

На открытии вечера прошла конференция в формате TEDx с участием отечественных и зарубежных специалистов. TEDx - проект TED, позволяющий отдельным людям или группам людей в различных странах, городах, университетах, сообществах организовать независимые конференции в стиле TED. TED (от англ. technology, entertainment, design - технологии, развлечения, дизайн) - американский частный некоммерческий фонд, известный, прежде всего, своими ежегодными конференциями. Миссия конференции состоит в распространении уникальных идей (ideas worth spreading).

Победителями и призерами были названы: в категории "Печать" - Хаял Махмудлу и Хадиджа Мамедли, второе место – Рамин Заидов и Джамал Камаледдин, третье – Шахин Алиев и Гюльтекин Мурадова; в категории "Видеоролик" - Намиг Байрамов и Ниджат Мамедзаде, второе место – Айхан Халилов и Марал Мустафаева, третье – Сабина Рустамли и Бахруз Гурбанлы. Они были отмечены медалями и сертификатами, а победители примут участие в Young Lions Competitions 2022.