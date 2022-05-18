Азербайджанские кинематографисты могут принять участие в питчинге стран СНГ

БАКУ /Trend Life/ - 22-23 августа в Санкт-Петербурге впервые состоится питчинг проектов для совместного производства стран СНГ. Мероприятие пройдет в рамках Международной конференции по совместному кинопроизводству России и стран СНГ на киностудии "Лендок" и будет приурочено к 90-летию со дня ее создания.

В мероприятии ожидается участие представителей киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, киноконцернов "Узбекфильм" и "Таджикфильм", киностудий "Беларусьфильм", "Грузия-фильм", "Казахфильм", "Кыргызфильм", министерства культуры России, Комитета по культуре Санкт-Петербурга, кинематографистов из стран СНГ и Грузии.

В питчинге могут бесплатно принять участие кинематографисты - физические и юридические лица из стран СНГ и Грузии.

Заявки, тритменты и сценарии принимаются на русском языке. Проекты будут оцениваться в следующих категориях: полнометражный художественный фильм (хронометраж - 70-90 минут); художественный сериал для онлайн-платформ; полнометражный документальный фильм (хронометраж - 50-90 минут); анимационные фильмы (анимационные сериалы и анимационные полнометражные фильмы).

Отбор заявок осуществляется через платформу script.moviestart.ru до 20 июля 2022 года.

Копродукционный проект – проект, в котором доля участия иностранного финансирования (от студий стран ближнего зарубежья) составляет не менее 20 процентов от бюджета, а в производстве задействованы иностранные авторы фильма или актеры.