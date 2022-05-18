Союз кинематографистов Азербайджанской Республики объявил конкурс сценариев о городе Шуша

БАКУ /Trend Life/ - Союз кинематографистов Азербайджанской Республики объявил конкурс сценариев "Şuşa – qürurum mənim!" (Шуша - гордость моя!), сообщил Trend Life пресс-секретарь Союза Али Велиев.

Конкурс посвящен "Году города Шуша" и направлен на пропаганду славной Победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне.

За первое место в конкурсе предусмотрен приз в 2500 манатов, второе – 1800, третье – 1000 манатов. Также предусмотрены поощрительные призы.

Лучшие сценарии, которые будут выбраны компетентным жюри, запланировано экранизировать. Сценарии необходимо представить в Союз кинематографистов Азербайджанской Республики (Баку, проспект Бюльбюля, 18-30, второй этаж) до 25 июля 2022 года. Телефоны для справок: (012) 493-64-76, (012) 493-64-78.

Об участии в конкурсе более подробно по ссылке https://arki.az/az/news/786/susa-qururum-menim-devizi-ile-ssenari-musabiqesi-elan-edildi