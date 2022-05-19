В Баку состоится церемония награждения победителей проекта Golden Kids Awards (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Киноцентре "Низами" в Баку 7 июня состоится церемония награждения победителей проекта Golden Kids Awards 2022, организованного Azərbaycan Könüllər İctimai Birliyi (AKİB, Общественное объединение волонтеров Азербайджана). Начало - в 19:00.

Как сообщила Trend Life автор проекта и руководитель департамента культуры и искусств AKİB, пианист и композитор Ульвия Бабирли, проект реализуется с 2018 года и приурочен к Международному дню защиты детей.

"Главная цель - выявление талантов среди подрастающего поколения и создание возможностей для развития его потенциала, мотивация для дальнейшей творческой деятельности. В проекте приняли участие конкурсанты в возрасте от 5 до 16 лет, которые будут отмечены специальными призами в различных номинациях вокального, народного, эстрадного, классического, инструментального, изобразительного, танцевального, театрального и кинематографического искусства. Наша четвертая Golden Kids Awards посвящена Году города Шуша", - отметила Ульвия Бабирли.

Лучшие конкурсанты были определены по итогам прошедшего года за активную и успешную деятельность.

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