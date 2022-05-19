Стартует İnternational Baku Piano Festival – от классики до джаза (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - С 20 по 27 мая в Баку пройдет первый Международный фортепианный фестиваль - İnternational Baku Piano Festival, сообщает Trend Life.

В связи с этим в Landmark Baku состоялась пресс-конференция.

По словам основателя и директора фестиваля - заслуженного артиста Азербайджана Шаина Новрасли, проект реализуется при поддержке министерства культуры Азербайджана.

"Благодарен министерству культуры за то, что поддержало нас в этом начинании. В течение недели ведущие зарубежные и азербайджанские виртуозы фортепианный музыки предоставят возможность слушателям насладиться прекрасными произведениями и их виртуозным исполнением. Каждый день на выбор меломанов будут представлены концерты различных жанров, от классики до джаза. В рамках фестиваля состоятся 15 концертов, они пройдут в Landmark, Центре Современного Искусства YARAT, Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, Зале камерной и органной музыки", - сказал заслуженный артист.

Шаин Новрасли добавил, что идея проведения фестиваля появилась у него в сентябре прошлого года. Он отметил, что азербайджанские пианисты всегда отличались своим мастерством, талантом, манерой исполнения, и пришла идея о проведении фортепианного фестиваля, ведь это инструмент, открывающий многогранное звучание.

"Всю программу фестиваля составлял я лично, даже, можно сказать, занимался всем - от дизайна афиш до музыкальной части", - добавил он.

Представитель министерства культуры Азербайджана Сара Теймурова отметила, что идея İnternational Baku Piano Festival крайне интересная, и фестиваль вызовет большой интерес ценителей музыки.

Советник по вопросам сотрудничества и культуры посольства Франции в Азербайджане Жером Кель подчеркнул, что посольству приятно оказать поддержку данному музыкальному проекту.

"Уверен, что в будущем фестиваль станет традиционным и обретет большой успех. Для нас большая честь, что на открытии фестиваля выступит французский пианист Реми Генье. Он очень рано начал карьеру, является участником и лауреатом престижных международных фестивалей. Завтра он выступит в сопровождении Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под управлением народного артиста Азербайджана, маэстро Ялчина Адигезалова. Считаю, что подобные мероприятия оказывают положительное влияние на развитие и расширение отношений в сфере культуры между Францией и Азербайджаном", - сказал Кель.

По словам французского пианиста Реми Генье, Азербайджан он посещает впервые, и счастлив представить свою программу бакинским слушателям.

"На фестивале я исполню Концерт для фортепиано с оркестром №5, известный как "Император", Людвига ван Бетховена. Чувствую, что это произведение я смог передать аудитории, чтобы она в полной мере его прочувствовала. Также хочу отметить большую роль Шаина Новрасли в организации фестиваля, мы с ним постоянно были на связи и обсуждали все детали концерта. У меня уже были репетиции с оркестром, и прошли они крайне успешно", - отметил Генье.

Посол Чехии в Азербайджане Милан Экерт отметил, что выступление музыкантов из его страны состоится 25 мая в Landmark.

"На фестивале в Баку выступит квартет Марека Новотны. Знаменательно, что в тот день когда чешский музыкант будет выступать в Баку, в Чехии состоится концерт заслуженного артиста Азербайджана, пианиста и композитора Исфара Сарабского", - сказал посол.

Представитель посольства Польши Катажина Пясецкая отметила, что фестиваль обещает быть интересным и запоминающимся.

"От Польши на фестивале выступят известные музыканты – трио пианистки Аги Дерлак. Концерт состоится 26 мая, он пройдет в Landmark", - сказала она.

Представитель посольства Кыргызстана в Азербайджане Алмаз Айдосов выразил надежду, что İnternational Baku Piano Festival в дальнейшем будет носить традиционный характер.

"22 мая в рамках фестиваля состоится концерт джазового музыканта Викрама Рузахунова. У нас в Кыргызстане проводится Международный джаз-фестиваль, и мы будем рады, если в нем в последующие годы будут принимать участие азербайджанские музыканты", - сказал Айдосов.

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