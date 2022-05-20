Рамиль Гасымов станет герцогом - романтическая драма с трагической развязкой (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета в Баку 21 мая состоится показ спектакля "Риголетто" Джузеппе Верди, сообщает Trend Life.

Партию герцога исполнит заслуженный артист Азербайджана Рамиль Гасымов, а партию Джильды - заслуженная артистка Инара Бабаева, образ Риголетто воплотит ведущий солист Национальной оперы Белграда (Сербия), лауреат международных конкурсов вокалистов Матич Драгутин.

В спектакле также примут участие народные артисты Азербайджана Али Аскеров (партия Спарафучилле), Акрам Поладов (партия Монтероне), заслуженные артисты Сабина Вахабзаде (партия Маддалены), Турал Агасиев (партия Марулло), солисты Фахмин Ахмедлы (партия Борсы), Нина Макарова (партия графини де Чепрано), Рза Хосровзаде (партия графа ди Чепрано).

Оперой будет дирижировать народный артист Фахраддин Керимов, концертмейстер – Роза Салимова.

"Риголетто" является вершиной творчества Джузеппе Верди и одной из самых любимых опер многочисленных зрителей Театра оперы и балета в Баку. В ее основу лег сюжет драмы "Король забавляется" Виктора Гюго. Это романтическая драма с трагической развязкой, повествующая о распутном и циничном герцоге Мантуанском. Ему пытается мстить шут Риголетто за оскорбление чести дочери. Замыслив жестокую месть, Риголетто невольно становится убийцей своей дочери.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az.