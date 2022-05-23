Азербайджанский фильм "Невыносимый" вышел в казахстанский прокат (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский художественный фильм Zəhər tuluğu (Невыносимый) вышел в казахстанский прокат, сообщает Trend Life.

В связи с этим в кинотеатре Kinopark 11 Imax Esentai Алматы прошла презентация картины с участием творческого коллектива.

Это фильм про невыносимого человека, который ненавидит всех, в том числе и себя. По сюжету, Адиль только выписался из больницы после ножевого ранения. Как обычно, он грубит, оскорбляет и мучает своих коллег по работе, друзей, врачей и медсестер, которые его лечили. Адиль, возвращающийся к нормальной жизни под наблюдением своего друга Шакира и Рены, однокашницы, которая утверждает, что завязала с "уличной жизнью", сталкивается еще с одним испытанием. Не успела машина выехать из больничного двора, как к Шакиру подсаживается неизвестная беременная женщина. Она обращается к Шакиру и Рене с просьбой помочь спасти свою еще нерождённую дочь от ее отца и его семьи, которые настаивают на аборте... На этом фоне Адиль вспоминает свое прошлое, то, как он преподавал в сельской школе. Истинная причина его раздражительности, грубости и злости скрыты в прошлом...

По мнению создателей фильма и руководства сети кинотеатров Kinopark&Kinoplexx, взаимный культурный обмен между Казахстаном и Азербайджаном поспособствует укреплению братских уз двух народов.

Режиссеры и авторы сценария - Орхан Мардан и Талех Юзбеков, соавторы сценария – Пярвиз Гасанов и Джалил Джаваншир, оператор – Иман Иманов. В ролях: Талех Юзбеков, Ляман Меррих, Алихан Раджабов, Назакет Гейдарова, Джавидан Новруз, Саида Гулиева, Расим Джафар, Зульфия Гурбанова, Усния Мурветова.