В Азербайджанском национальном музее ковра реставрируют экспонаты, созданные в городе Шуша (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский национальный музей ковра в рамках "Года города Шуша" реализуем ряд мероприятий и проектов, сообщили Trend Life в музее.

В настоящее время отдел реставрации и консервации музея занимается очисткой, консервацией и реставрацией ковров, образцов одежды и украшений, созданных в городе Шуша.

В их числе - шушинский ковер конца XIX века, образцы национальной женской одежды - кюрдю, архалыг (XX век) и два пояса.

Отметим, что эти предметы, помимо других экспонатов Шушинского филиала Азербайджанского национального музея ковра, войдут в число уникальных произведений искусства, которые вернутся в город Шуша.