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В Азербайджанском национальном музее ковра реставрируют экспонаты, созданные в городе Шуша (ФОТО)

Культура Материалы 27 мая 2022 11:35
В Азербайджанском национальном музее ковра реставрируют экспонаты, созданные в городе Шуша (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский национальный музей ковра в рамках "Года города Шуша" реализуем ряд мероприятий и проектов, сообщили Trend Life в музее.

В настоящее время отдел реставрации и консервации музея занимается очисткой, консервацией и реставрацией ковров, образцов одежды и украшений, созданных в городе Шуша.

В их числе - шушинский ковер конца XIX века, образцы национальной женской одежды - кюрдю, архалыг (XX век) и два пояса.

Отметим, что эти предметы, помимо других экспонатов Шушинского филиала Азербайджанского национального музея ковра, войдут в число уникальных произведений искусства, которые вернутся в город Шуша.

В Азербайджанском национальном музее ковра реставрируют экспонаты, созданные в городе Шуша (ФОТО)
В Азербайджанском национальном музее ковра реставрируют экспонаты, созданные в городе Шуша (ФОТО)
В Азербайджанском национальном музее ковра реставрируют экспонаты, созданные в городе Шуша (ФОТО)
В Азербайджанском национальном музее ковра реставрируют экспонаты, созданные в городе Шуша (ФОТО)
В Азербайджанском национальном музее ковра реставрируют экспонаты, созданные в городе Шуша (ФОТО)
В Азербайджанском национальном музее ковра реставрируют экспонаты, созданные в городе Шуша (ФОТО)
В Азербайджанском национальном музее ковра реставрируют экспонаты, созданные в городе Шуша (ФОТО)
В Азербайджанском национальном музее ковра реставрируют экспонаты, созданные в городе Шуша (ФОТО)
В Азербайджанском национальном музее ковра реставрируют экспонаты, созданные в городе Шуша (ФОТО)
В Азербайджанском национальном музее ковра реставрируют экспонаты, созданные в городе Шуша (ФОТО)
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