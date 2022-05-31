В Баку почтили память известной ханенде Сары Гадимовой (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На Аллее почетного захоронения в Баку прошло мероприятие, посвященное памяти народной артистки Азербайджана, кавалера ордена "Шохрат", ханенде Сары Гадимовой (1922-2005), сообщает Trend Life.

В мероприятии приняли участие представители культуры, творческой интеллигенции и молодежи.

Заведующая отделом искусств министерства культуры Фарах Аджалова в своем выступлении подчеркнула, что 31 мая исполняется 100 лет со дня рождения Сары Гадимовой, имя которой золотыми буквами вписано в историю азербайджанской музыки.

Было отмечено, что в творческом формировании Сары Гадимовой большую роль сыграли Гусейнгулу Сарабский, Сеид Шушинский, Хан Шушинский и другие выдающиеся ханенде.

"Сара Гадимова - незабываемый деятель искусства, видный представитель школы ханенде. Своим талантом и исполнительским мастерством она завоевала огромную любовь публики. Исполняемые ею народные песни, мугам вошли в сокровищницу нашей музыкальной культуры", - сказала Аджалова.

Художественный руководитель и главный дирижер Азербайджанского государственного оркестра народных инструментов, кавалер ордена "Шохрат", народный артист, профессор Агаверди Пашаев добавил, что Сара Гадимова оставила глубокий след в музыкальном искусстве Азербайджана.

Он напомнил, что Сара Гадимова была солисткой Государственно ансамбля песни и танца. Также на сцене Театра оперы и балета она исполняла партии Лейли и Асли. Было отмечено, что с творчеством исполнительницы знакомы далеко за пределами Азербайджана.

Сын ханенде, исполнитель Акиф Исламзаде выразил признательность всем присутствующим за внимание к памяти и творческому наследию Сары Гадимовой.

По его словам, творчество Сары Гадимовой навсегда останется в истории азербайджанской музыкальной культуры.

"Думаю, о творчестве Сары Гадимовой должен говорить не я, а деятели культуры и искусства. Могу сказать лишь то, что она была единственной ханенде, которая исполняла все семь дестгяхов", - сказал он.

Отметим, что Сара Гадимова известна своим уникальным стилем исполнения классических мугамных, народных и авторских композиций. Она прекрасно исполняла такие сложные мугамы, как "Дестгях шур", "Махур-хинди", "Баяты-шираз", "Раст", "Сегях", "Гатар", "Шахназ", записи которых хранятся в Золотом фонде Государственной телерадиокомпании. Эти жемчужины искусства навсегда останутся яркими образцами нашей национальной культуры. Трудовую деятельность начала как солистка Государственной филармонии имени Магомаева (ныне – Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева). В 1978 - 2003 годах была солисткой объединения "Азконцерт". Также выступала в Театре оперы и балета (ныне - Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета), исполняла партии Лейли и Асли.

Сара Гадимова скончалась 12 мая 2005 года после продолжительной болезни.