На пути к мечтам 7-летнего азербайджанца (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Сын композиторов Ульвии и Бабира Бабирли 7 –летний Омар представил вместе с родителями клип "Arzulara doğru" (На пути к мечтам), посвященный Международному дню защиты детей, сообщает Trend Life. Слова композиции принадлежат Айдан Хандан.

В клипе приняли участие детский хор под управлением Зульфии Ибрагимовой одиннадцатилетней музыкальной школы №35 имени Георгия Шароева и танцевальный коллектив "Azəri inciləri" Центра детско-юношеского развития №3 под управлением Самиры Мусаим.

Омар является учеником второго класса бакинской школы №200 и школы №35 имени Георгия Шароева. В прошлом году в честь 1 июня Омар представил клип на песню "Sehirli dunya" (Волшебный мир) с победителем "Евровидения 2011" Эльдаром Гасымовым, а также на композицию "Крылатые качели" (музыка Евгения Крылатова, слова Юрия Энтина) из фильма режиссёра Константина Бромберга "Приключения Электроника" в честь Дня знаний.