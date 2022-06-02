"Мужская папаха"- дело чести. В пригородах Баку стартовал интересный проект (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках нового проекта "Встречи с известными людьми в пригородах Баку" в средней школе №198 имени Эйнуллы Агаева в посёлке Рамана состоялась встреча школьников и педагогического состава со всемирно известным писателем, секретарем Союза писателей Азербайджана, руководителем ПЕН-клуба, народным писателем Чингизом Абдуллаевым, сообщила Trend Life автор и менеджер проекта Нигяр Бабазаде.

Школьники, которые хорошо знакомы с творчеством азербайджанского Мастера жанра политического детектива и ряда его других произведений, на протяжении двух часов слушали его с большим интересом. Писатель рассказал много интересных историй о своем творчестве, о славной Победе в 44-дневной Отечественной войне, о патриотизме наших солдат в Карабахской войне и своём выступлении на российских каналах в этот период. Писатель призвал детей уважать и любить родителей, особенно матерей, потому что любовь к матери равна любви к Родине. Чингиз Абдуллаев отметил, что с детства был влюблен в Хемингуэя, подчеркнув, что он был не просто писателем - его жизнь показательна и достойна настоящего мужчины.

Ученики шестого класса представили спектакль по рассказу Чингиза Абдуллаева "Мужская папаха", где затронута тема чести. ВОт игры детей присутствующие педагоги, учащиеся и автор пришли в восторг, так как ребята проявили большой талант, великолепно вжившись в образы персонажей из рассказа.

Писатель ответил на многочисленные вопросы, подписал свои книги, которые принесли с собой дети и педагоги, сфотографировался со всеми желающими.

"Я благодарю Чингиза Абдуллаева, который стал первым гостем проекта и за поддержку моей идеи. Особая призанельность директору школы Шалале Надыровой, которая организовала встречу с писателем на высоком уровне", - отметила Нигяр Бабазаде, которая продолжит реализацию проекта в различных культурных центрах и образовательных учреждениях пригорода Баку с участием известных представителей общественности, культуры и науки.