Фестиваль в честь Фирангиз Ализаде завершился показом оперы о Карабахе (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета торжественно завершился потрясающий музыкальный фестиваль, посвященный юбилею председателя Союза композиторов Азербайджана, члена-корреспондента Академии наук Азербайджана, кавалера орденов "Шараф" и "Шохрат", народной артистки, профессора Фирангиз Ализаде, сообщает Trend Life.

Фестиваль завершился показом оперы "Интизар". Автором либретто является ректор Бакинского филиала Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, академик Наргиз Пашаева, композитор - народная артистка Фирангиз Ализаде.

"Интизар" - опера об истории и событиях в Карабахе, она повествует о борьбе добра со злом. Это крупномасштабное произведение воплощает в себе думы и чаяния азербайджанского народа.

В спектакле приняли участие ведущие солисты театра оперы и балета - заслуженные артисты Инара Бабаева (партия Мелек), Рамиль Гасымов (партия Арифа), Ильхам Назаров (партия Чужака) и другие известные вокалисты.

Постановка представлена под управлением главного дирижера и музыкального руководителя театра оперы и балета, заслуженного артиста Азербайджана, лауреата международных конкурсов Эйюба Гулиева.

Спектакль с большим интересом был принят публикой.

Информационная поддержка спектакля – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az