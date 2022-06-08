"КиноЛирика"в Баку - поэтический вечер Ираны Гасымовой (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Cine Club Landmark состоялся поэтический перфоманс Ираны Гасымовой "КиноЛирика", сообщает Trend Life.

На мероприятии поэтесса прочитала свои стихи, которые тесно были сплетены с визуальной картинкой и музыкой, что полностью погрузило слушателя в судьбы и истории героев ее стихотворных произведений.

Ввиду того, что Ирана Гасымова имеет режиссерское образование, является режиссером нескольких спектаклей, данный проект был также срежиссирован автором.

Поэтический вечер посетили известные деятели культуры и искусства, среди них - секретарь Союза писателей Азербайджана, руководитель ПЕН-клуба, народный писатель Чингиз Абдуллаев, известная азербайджанская художница, обладательница престижной награды TOILE D'OR (Золотое полотно) Нигяр Нариманбекова, актриса Нателла Керимова, генеральный директор издательского дома Impress, публицист Нармина Агаси, пиар-менеджер сети кинотеатров CinemaPlus Нармин Гасанова и другие.

Наряду с поэтическими произведениями Ирана Гасымова также поделилась творческими планами, отметив, что в скором времени ожидается показ спектакля по ее пьесе. Также поклонников творчества Гасымой ждет совершенно новый и долгосрочный поэтический проект.

Отметим, что поэтический перфоманс "КиноЛирика" ранее уже был представлен в Тбилиси, Москве, Санкт-Петербурге.