Как я вижу окружающий мир. Бакинский завод стал местом художественного проекта (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В актовом зале Нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева (NEZ) прошла церемония награждения победителей конкурса рисунка "Как я вижу окружающий мир", организованного среди детей сотрудников SOCAR Downstream Management и NEZ, сообщает Trend Life. Конкурс был посвящен Всемирному дню окружающей среды.

Главная цель проекта – просветительская деятельность в области экологии и охраны окружающей среди подрастающего поколения. Члены комиссии отметили лучших по критериям креативности, объяснения и решения проблемы, художественного таланта и актуальности темы. Победители были отмечены сертификатами и поощрительными призами.

Необходимо систематически объяснить детям, что окружающий мир нужно беречь, научить их способам рационального пользования природными ресурсами. Но рассказывать детям об экологии стоит не только потому, что наша планета находится в действительно бедственном положении, но и для воспитания у ребенка ответственности в широком смысле этого слова. Мы можем научить ухаживать за домашним животным, заботиться о ближнем, но в каком мире будут жить наши дети, зависит от нас. Поэтому экологическое воспитание подрастающего поколения является очень важным для формирования личности. Конечно, экологических проблем очень много, но если каждый по чуть-чуть начнет вносить свой вклад, это значительно скажется на здоровье нашей планеты. У детей сегодня гораздо больше возможностей, чем раньше, чтобы помочь спасти нашу землю от загрязнения и отходов. Внимательно относящийся к окружающей среде повзрослевший человек будет аккуратен по отношению к находящимся рядом людям. Став взрослым, он будет поддерживать правильную модель поведения, не допустит отношения потребления к другим живым существам и природе.