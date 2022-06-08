Состоялась церемония награждения "Золотые дети Азербайджана" с участием звезд эстрады, кино и телевидения (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Киноцентре "Низами" состоялась церемония награждения победителей проекта Golden Kids Awards 2022, организованного Azərbaycan Könüllər İctimai Birliyi (AKİB, Общественное объединение волонтеров Азербайджана), сообщает Trend Life. Проект реализуется с 2018 года и приурочен к Международному дню защиты детей. В этом году проект посвящен "Году города Шуша".

На открытии вечера прозвучал гимн Азербайджана в исполнении Эльнура Мамедова и детского хора одиннадцатилетней музыкальной школы №35 города Баку.

Выступившие президент AKİB Имамеддин Гулиев, автор проекта и руководитель департамента культуры и искусств AKİB, пианист и композитор Ульвия Бабирли отметили, что главная цель Golden Kids Awards - выявление талантов среди подрастающего поколения и создание возможностей для развития его потенциала, мотивация для дальнейшей творческой деятельности. В проекте приняли участие конкурсанты в возрасте от 5 до 16 лет, лучшие из которых были отмечены в 22-х номинациях вокального, народного, эстрадного, классического, инструментального, изобразительного, танцевального, театрального и кинематографического искусства. Ведущие вечера были Джейхун Гасанли и Эльнара Садыгова.

В церемонии награждения приняли участие депутаты Милли Меджлиса Кенуль Нуруллаева, Вугар Искендеров, Мушфиг Джафаров, Нагиф Гамзаев, директор Центра инициатив и проектов Джейхун Османлы, директор музыкального сектора министерства культуры Азербайджана Вугар Гумбатов, члены Союза писателей Паша Гальбинур и Шахин Мусаоглу, директор Бакинского книжного центра Гюнель Анаргызы, звезды эстрады, оперы, кино, хореографического искусства и телевидения - народные артисты Тунзаля Агаева, Фидан Гаджиева и Гюльназ Исмайлова, заслуженная артистка Этери Джафарова, заслуженный работник культуры Лейла Гулиева, победитель "Евроивдения" Эльдар Гасымов, Ровщан Агаев, Севиндж Агаисева, Азиз Алиев, Любовь Моргунова, Вюсаля Сеид и другие.

Дети были преподнесены дипломы и ценные призы, высказаны пожелания дальнейших творческих успехов.

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