Кукольные театры Азербайджана и Грузии расширяют сотрудничество – подписан меморандум (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Между Азербайджанским государственным кукольным театром имени Абдуллы Шаига и Объединением государственных кукольных театров Грузии подписан меморандум о сотрудничестве, сообщили Trend Life пресс-службе азербайджанского театра.

Меморандум подписали директор Кукольного театра имени Абдуллы Шаига, заслуженный работник культуры Азербайджана, руководитель национального центра UNİMA Рашад Ахмедзаде и художественный руководитель Объединения государственных кукольных театров Грузии, известный специалист в театральной сфере Николоз Сабашвили.

Согласно документу, театры двух стран будут сотрудничать в различных направлениях, участвовать в совместных проектах. В связи с этим планируются постановка спектаклей, обмен опытом, организация мастер-классов, а также проведение курсов и краткосрочных тренингов.

Одной из основных целей подписания меморандума являются дальнейшие реформы в этой сфере путем взаимного сотрудничества и систематической популяризации кукольного искусства во всем мире.

Напомним, что Азербайджанский государственный кукольный театр имени Абдуллы Шаига 1-5 июня принял участие в Первом международном фестивале детских и юношеских театров, который прошел в Тбилиси (Грузия).

На фестивале Кукольный театр имени Абдуллы Шаига стал победителем в номинации "Лучший коллектив", а также был награжден дипломами Международного института театра и организаторов фестиваля за активное участие в международных мероприятиях и за вклад в сохранение и развитие традиций национального кукольного театра.