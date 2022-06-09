Великая любовь немца Генриха и азербайджанки Лейлы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Выпущен музыкальный альбом "Генрих и Лейла" посвященный 200-летию дружественных отношений между Азербайджаном и Германией, сообщила Trend Life автор произведения, наша соотечественница из Германии, композитор Хадиджа Зейналова.

В мае 2022 года при финансовой поддержке Фонда поддержки азербайджанской диаспоры и камерного оркестра Bridge of Sound под управлением Хадиджи Зейналовой музыкальный CD- проект "Генрих и Лейла" был представлен в Германии и США.

На основе одноименного романа Амира Пахлавана был создан музыкальный альбом "Генрих и Лейла". Главная тема этого драматического произведения - великая любовь между Генрихом, немцем по происхождению, и Лейлой, азербайджанкой по происхождению. События в произведении происходят в 1942 году в азербайджанском городе Шамкире (бывший Анненфельд). Композитор Хадиджа Зейналова написала по мотивам этого романа 12 симфонических картин "Генрих и Лейла" для камерного оркестра, состоящего из струнного оркестра, флейты, ударных инструментов и фортепиано.

"Произведение композитора для симфонического оркестра "Генрих и Лейла" - это проект, способствующий развитию дружбы и культурных связей между Германией и Азербайджаном, посвящено 200-летию германо-азербайджанской истории, с 1819 года, переселения первых немецких колонистов в Азербайджан. Этот проект также привлек внимание и поддержку Министерства культуры Германии, и с 2019 года на эту тему было организовано несколько концертов", - сказала Хадиджа Зейналова.

Цель проекта - дальнейшее укрепление дружбы между народами и представление богатой музыкальной культуры нашей страны на высоком уровне в Германии.

Хадиджа Зейналова – художественный руководитель ансамбля Bridge of Sound, выпускница Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, Детмольдской консерватории и Университета Падерборн в Германии. С 2005 года живет и работает в Германии. Является членом Союза композиторов Азербайджана, доктором философии и доцентом Университета Падерборн и Музыкальной академии Детмольда. С 2007 года как первая азербайджанская женщина-композитор также является членом GEMA (Общество по управлению правами на публичное исполнение и механическое воспроизведение музыки) в Германии. Активно занимается организацией концертов для популяризации азербайджанской музыки. Произведения Хадиджи Зейналовой исполнялись на фестивалях и концертах современной музыки в Азербайджане, Германии, США, Канаде, Швейцарии, Австрии, Великобритании, Италии, Турции, Омане, Франции, Венгрии, Грузии, Кипре, Греции и других странах. Отмечена престижными стипендиями и премиями в Германии, наградами Государственного комитета по работе с диаспорой и Министерства культуры Азербайджана.