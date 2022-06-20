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Под открытым небом Баку 20 художников создали одно удивительное произведение, посвященное городу Шуша (ФОТО)

Культура Материалы 20 июня 2022 13:27
Под открытым небом Баку 20 художников создали одно удивительное произведение, посвященное городу Шуша (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Перед Центром искусств "Хатаи" в Баку был представлен "Акварельный перформанс" (Akvarel performansı) с участием двадцати художников, сообщает Trend Life.

Мероприятие, посвященное "Году города Шуша", прошло при организации IWS Azerbaijan - представительства Международного общества акварелистов в Азербайджане и IWS Khatai Art Center при Центре искусств "Хатаи", при поддержке министерства культуры, Государственной картинной галереи, Союза художников Азербайджана и Центра искусств "Хатаи".

Участники мероприятия продемонстрировали свое мастерство создавать произведения в техники акварель. Тема большинства работ отражала красоту природы, архитектурных памятников, древнюю историю Карабаха.

Главная цель проекта – пропаганда и развитие акварельного искусства, истории, культуры, искусства, архитектуры, литературы и природы Карабаха и города Шуша.

Интересным фактом "Акварельного перформанса" являлось то, что все работы 20 участников были созданы на одном большом листе бумаги. Тем самым один прекрасный по своей красоте и сюжету акварельный рисунок, продолжал другой...

За процессом создания удивительного произведения наблюдали секретарь Союза художников Азербайджана, народный художник Агали Ибрагимов, народные художники Ариф Гусейнов и Сирус Мирзазаде, директор Государственной картиной галереи Галиб Гасымов, директор Центра искусств "Хатаи" Захид Авазов. Известные художники дали творческие советы участникам "Акварельного перформанса".

В заключение мероприятия всем участникам были вручены сертификаты.

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Под открытым небом Баку 20 художников создали одно удивительное произведение, посвященное городу Шуша (ФОТО)
Под открытым небом Баку 20 художников создали одно удивительное произведение, посвященное городу Шуша (ФОТО)
Под открытым небом Баку 20 художников создали одно удивительное произведение, посвященное городу Шуша (ФОТО)
Под открытым небом Баку 20 художников создали одно удивительное произведение, посвященное городу Шуша (ФОТО)
Под открытым небом Баку 20 художников создали одно удивительное произведение, посвященное городу Шуша (ФОТО)
Под открытым небом Баку 20 художников создали одно удивительное произведение, посвященное городу Шуша (ФОТО)
Под открытым небом Баку 20 художников создали одно удивительное произведение, посвященное городу Шуша (ФОТО)
Под открытым небом Баку 20 художников создали одно удивительное произведение, посвященное городу Шуша (ФОТО)
Под открытым небом Баку 20 художников создали одно удивительное произведение, посвященное городу Шуша (ФОТО)
Под открытым небом Баку 20 художников создали одно удивительное произведение, посвященное городу Шуша (ФОТО)
Под открытым небом Баку 20 художников создали одно удивительное произведение, посвященное городу Шуша (ФОТО)
Под открытым небом Баку 20 художников создали одно удивительное произведение, посвященное городу Шуша (ФОТО)
Под открытым небом Баку 20 художников создали одно удивительное произведение, посвященное городу Шуша (ФОТО)
Под открытым небом Баку 20 художников создали одно удивительное произведение, посвященное городу Шуша (ФОТО)
Под открытым небом Баку 20 художников создали одно удивительное произведение, посвященное городу Шуша (ФОТО)
Под открытым небом Баку 20 художников создали одно удивительное произведение, посвященное городу Шуша (ФОТО)
Под открытым небом Баку 20 художников создали одно удивительное произведение, посвященное городу Шуша (ФОТО)
Под открытым небом Баку 20 художников создали одно удивительное произведение, посвященное городу Шуша (ФОТО)
Под открытым небом Баку 20 художников создали одно удивительное произведение, посвященное городу Шуша (ФОТО)
Под открытым небом Баку 20 художников создали одно удивительное произведение, посвященное городу Шуша (ФОТО)
Под открытым небом Баку 20 художников создали одно удивительное произведение, посвященное городу Шуша (ФОТО)
Под открытым небом Баку 20 художников создали одно удивительное произведение, посвященное городу Шуша (ФОТО)
Под открытым небом Баку 20 художников создали одно удивительное произведение, посвященное городу Шуша (ФОТО)
Под открытым небом Баку 20 художников создали одно удивительное произведение, посвященное городу Шуша (ФОТО)
Под открытым небом Баку 20 художников создали одно удивительное произведение, посвященное городу Шуша (ФОТО)
Под открытым небом Баку 20 художников создали одно удивительное произведение, посвященное городу Шуша (ФОТО)
Под открытым небом Баку 20 художников создали одно удивительное произведение, посвященное городу Шуша (ФОТО)
Под открытым небом Баку 20 художников создали одно удивительное произведение, посвященное городу Шуша (ФОТО)
Под открытым небом Баку 20 художников создали одно удивительное произведение, посвященное городу Шуша (ФОТО)
Под открытым небом Баку 20 художников создали одно удивительное произведение, посвященное городу Шуша (ФОТО)
Под открытым небом Баку 20 художников создали одно удивительное произведение, посвященное городу Шуша (ФОТО)
Под открытым небом Баку 20 художников создали одно удивительное произведение, посвященное городу Шуша (ФОТО)
Под открытым небом Баку 20 художников создали одно удивительное произведение, посвященное городу Шуша (ФОТО)
Под открытым небом Баку 20 художников создали одно удивительное произведение, посвященное городу Шуша (ФОТО)
Под открытым небом Баку 20 художников создали одно удивительное произведение, посвященное городу Шуша (ФОТО)
Под открытым небом Баку 20 художников создали одно удивительное произведение, посвященное городу Шуша (ФОТО)
Под открытым небом Баку 20 художников создали одно удивительное произведение, посвященное городу Шуша (ФОТО)
Под открытым небом Баку 20 художников создали одно удивительное произведение, посвященное городу Шуша (ФОТО)
Под открытым небом Баку 20 художников создали одно удивительное произведение, посвященное городу Шуша (ФОТО)
Под открытым небом Баку 20 художников создали одно удивительное произведение, посвященное городу Шуша (ФОТО)
Под открытым небом Баку 20 художников создали одно удивительное произведение, посвященное городу Шуша (ФОТО)
Под открытым небом Баку 20 художников создали одно удивительное произведение, посвященное городу Шуша (ФОТО)
Под открытым небом Баку 20 художников создали одно удивительное произведение, посвященное городу Шуша (ФОТО)
Под открытым небом Баку 20 художников создали одно удивительное произведение, посвященное городу Шуша (ФОТО)
Под открытым небом Баку 20 художников создали одно удивительное произведение, посвященное городу Шуша (ФОТО)
Под открытым небом Баку 20 художников создали одно удивительное произведение, посвященное городу Шуша (ФОТО)
Под открытым небом Баку 20 художников создали одно удивительное произведение, посвященное городу Шуша (ФОТО)
Под открытым небом Баку 20 художников создали одно удивительное произведение, посвященное городу Шуша (ФОТО)
Под открытым небом Баку 20 художников создали одно удивительное произведение, посвященное городу Шуша (ФОТО)
Под открытым небом Баку 20 художников создали одно удивительное произведение, посвященное городу Шуша (ФОТО)
Под открытым небом Баку 20 художников создали одно удивительное произведение, посвященное городу Шуша (ФОТО)
Под открытым небом Баку 20 художников создали одно удивительное произведение, посвященное городу Шуша (ФОТО)
Под открытым небом Баку 20 художников создали одно удивительное произведение, посвященное городу Шуша (ФОТО)
Под открытым небом Баку 20 художников создали одно удивительное произведение, посвященное городу Шуша (ФОТО)
Под открытым небом Баку 20 художников создали одно удивительное произведение, посвященное городу Шуша (ФОТО)
Под открытым небом Баку 20 художников создали одно удивительное произведение, посвященное городу Шуша (ФОТО)
Под открытым небом Баку 20 художников создали одно удивительное произведение, посвященное городу Шуша (ФОТО)
Под открытым небом Баку 20 художников создали одно удивительное произведение, посвященное городу Шуша (ФОТО)
Под открытым небом Баку 20 художников создали одно удивительное произведение, посвященное городу Шуша (ФОТО)
Под открытым небом Баку 20 художников создали одно удивительное произведение, посвященное городу Шуша (ФОТО)
Под открытым небом Баку 20 художников создали одно удивительное произведение, посвященное городу Шуша (ФОТО)
Под открытым небом Баку 20 художников создали одно удивительное произведение, посвященное городу Шуша (ФОТО)
Под открытым небом Баку 20 художников создали одно удивительное произведение, посвященное городу Шуша (ФОТО)
Под открытым небом Баку 20 художников создали одно удивительное произведение, посвященное городу Шуша (ФОТО)
Под открытым небом Баку 20 художников создали одно удивительное произведение, посвященное городу Шуша (ФОТО)
Под открытым небом Баку 20 художников создали одно удивительное произведение, посвященное городу Шуша (ФОТО)
Под открытым небом Баку 20 художников создали одно удивительное произведение, посвященное городу Шуша (ФОТО)
Под открытым небом Баку 20 художников создали одно удивительное произведение, посвященное городу Шуша (ФОТО)
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