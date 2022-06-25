В Баку состоялось мероприятие, посвященное репрезентации азербайджанских ценностей в украинских переводах (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку состоялось мероприятие «Репрезентация азербайджанских ценностей в украинских переводах азербайджанской литературы», организованное Фондом по пропаганде нравственных ценностей Азербайджана и азербайджанским Институтом теологии, сообщает Trend Life.

Приглашённый лектор - куратор украинско-азербайджанских проектов, украинский журналист Марына Гончарук.

Выступившие начальник отдела образования Института теологии Зарифа Алиева, директор Фонда по пропаганде нравственных ценностей Мехман Исмайлов отметили важность изучения репрезентации азербайджанских ценностей в украинской литературе. Было рассказано про украинско-азербайджанские отношения, которые имеют древнюю историю и всегда были дружественными и братскими.

Марына Гончарук рассказала про самых выдающихся украинских переводчиков азербайджанской литературы, среди которых Мыкола Гулак (1821-1899), Олександр Навроцкий (1823-1892), которые переводили произведения великого азербайджанского поэта и философа Низами Гянджеви.

Мыколе Гулаку видный украинский писатель Роман Иванычук посвятил исторический роман «Четвёртое измерение» (1984), за которое был удостоен высокой награды - премии имени Тараса Шевченко (1985). В этом романе отображены в том числе и многочисленные встречи Мыколы Гулака и поэта, писателя и просветителя, одного из основателей национальной драматургии и основоположника литературной критики в Азербайджане Мирзы Фатали Ахундзаде, их беседы о Низами.

Также Гончарук рассказала о Мыколе Мирошниченко, одном из самых выдающихся и плодотворных переводчиков и исследователей азербайджанской литературы, 75-летие которого отмечается в этом году, Валерии Марченко - переводчике азербайджанской литературы, диссиденте, а также о выдающемся украинском писателе азербайджанского происхождения Григории Гусейнове, который в своей самой известной книге «Исповедь детства» высокохудожественным языком раскрывает для украинцев тонкости азербайджанского мировоззрения, культуры, традиций. Также было рассказано о вкладе в украинско-азербайджанские литературные связи всемирно известного переводчика, ученого, востоковеда Агатангела Крымского и переводчика, поэта Павла Мовчана. Рассказ сопровождался слайдами.

Резюмируя, спикер отметила, что украинские переводчики азербайджанской литературы изучали не только язык, но также культуру, историю, традиции и обычаи, менталитет народа, и тщательно передавали в украинских переводах тонкости мировоззрения, систему ценностей народа, открывая для украинцев сокровищницу культуры и духовности дружественного азербайджанского народа.