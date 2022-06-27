В Баку состоялся благотворительный концерт "Карабахская ночь" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - По инициативе и при организации Фонда возрождения Карабаха и поддержке министерства культуры в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся благотворительный концерт, сообщает Trend Life.

На мероприятии минутой молчания была почтена светлая память шехидов, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности Азербайджана.

В своем выступлении министр культуры Анар Керимов отметил, что концерт организован в знаменательный день - День Вооруженных сил Азербайджана.

Было подчеркнуто, что общенациональный лидер Гейдар Алиев заложил основы мощной армии Азербайджана. Во время 44-дневной Отечественной войны армия Азербайджана, проявив подлинный героизм, освободила наши территории от многолетней оккупации.

Министр отметил, что сегодня нашей основной задачей является восстановление и возрождение освобожденных от оккупации территорий.

Анар Керимов также добавил, что между министерством культуры Азербайджана и Фондом возрождения Карабаха подписан меморандум о взаимопонимании и налажено сотрудничество, основной целью которого является восстановление культурных памятников, возвращение культуры в Карабах.

Председатель правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев выразил признательность министерству культуры, Государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, члену Наблюдательного совета фонда, народному артисту СССР и Азербайджана Фархаду Бадалбейли, а также всем участникам и гостям вечера за поддержку данного мероприятия.

Рахман Гаджиев отметил, что мероприятие носит благотворительный характер: вырученные от концерта средства будут направлены на поддержку работ по возрождению освобожденных от оккупации территорий и превращению их в регион с устойчивой экономикой и высоким уровнем благосостояния населения, а также на восстановление экологического баланса.

Говоря о сотрудничестве с министерством культуры в рамках предписанного меморандума, Рахман Гаджиев отметил, что в Агдаме началось восстановление комплекса Имарет.

Далее в концертной программе под названием Qarabağ gecəsi ("Карабахская ночь") выступил Азербайджанский государственный камерный оркестр имени Гара Гараева под управлением художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста Фахраддина Керимова.

Солисты концерта - ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, член Наблюдательного совета Фонда возрождения Карабаха, народный артист СССР и Азербайджана Фархад Бадалбейли (фортепиано), заслуженные артисты Айгюн Мубариз (вокал), Джейла Сеидова (скрипка), Арзу Алиева (ханенде), а также Ровшан Гурбанов (тар), Джейхун Мурадов (кяманча), Джалал Керимов (вокал), победители конкурса "Мугам" - Бабек Шушалы и Гюнай Имамвердиева.

Вечер открыла увертюра к опере "Кероглу" великого Узеира Гаджибейли. Далее вниманию слушателей были представлены произведения Рауфа Гаджиева, Фикрета Амирова, Эмина Сабитоглу, Васифа Адигезалова, Акшина Ализаде, Муслима Магомаева, Гара Гараева, Узеира Гаджибейли, Фархада Бадалбейли, а также мугамы и народные песни.

Произведения выдающихся представителей азербайджанской композиторской школы, прекрасные образцы мугама и народной музыки были исполнены участниками концертной программы с чувством безграничной любви к Родине. Произведения прозвучали глубоко и душевно.

Великолепно в этот вечер звучал оркестр под управлением прекрасного дирижера Фахраддина Керимова. В заключение концертной программы прозвучал "Карабах шикестеси".

Все музыкальные номера зрители встречали бурными аплодисментами.

(Фото: Кямран Багиров)