Жемчужина, сокрытая на дне океана… В Баку прошла встреча-вдохновение "Идеальная женщина" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском книжном центре (БКЦ) прошли литературная встреча - вдохновение "Идеальная женщина" и презентация одноименной книги украинской писательницы и литературоведа Евгении Гранде, сообщает Trend Life.

Три года назад Евгения Гранде основала проект "Идеальная женщина", который объединил женщин из многих стран мира. В ходе презентации в БКЦ Евгения Гранаде подробно рассказала о проекте, о своей книге, а также поделилась реальными историями успешных женщин.

"Я - жена и мама, женщина, которая хочет жить счастливой жизнью. Мой 24-летний опыт в браке позволяет мне делиться советами и опытом, а профессия литературоведа, исследователя женских судеб дает возможность черпать мудрость у успешных женщин. Я долго искала свой путь, источники настоящей мудрости и убедилась, что нет ничего ценнее того, о чем написал царь Соломон в своих Притчах, в 31-й главе. В 22-х строках он описал 22 качества идеальной женщины, к образцу которой важно стремиться всю жизнь. Каждое качество не лежит на поверхности, как жемчужина, сокрытая на дне океана.

И только тем, кто рискнет нырнуть на глубину мудрости и знаний, открывается это заветное сокровище - богатство граней Идеальной Женщины", - говорит Евгения Гранде.

Писательница на протяжении нескольких лет была ведущей украинского авторского телепроекта "Беседы у камина", который был создан для того, чтобы вдохновлять людей жить, идти вперед и никогда не сдаваться, помочь им поверить в себя и свое будущее... Идея названия заимствована у радио­передач Франклина Рузвельта, которые так и назывались "Беседы у камина". В тяжелое время великой депрессии 1938 года президент США выступал перед своим народом, находя простые слова для вдохновения и ободрения американцев.

"Конечно, нам непросто. Мы иногда можем и плакать от тяжести непосильной ноши. И это важно признавать. А еще очень необходимо понять, что мы не становимся идеальными, когда пытаемся быть таковыми. Мы начинаем этому соответствовать, когда раскрываем все лучшее, что в нас уже заложено Творцом", - говорит Евгения Гранде.