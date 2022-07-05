Режиссерский дебют Хикмета Рагимова удостоен четырех международных призов во Франции и Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Режиссерский дебют актер театра и кино Хикмета Рагимова - фильм Çılpaq удостоен четырех международных призов во Франции и Турции, сообщил Trend Life автор фильма .

Его картина Çılpaq ("Голый", The Naked) в июне признана победителем в номинации "Лучший полнометражный фильм", а сам Хикмет Рагимов - "Лучшим режиссером полнометражного фильма" международных кинофестивалей Silk Road Film Awards - Cannes и Best Istanbul Film Festival.

Хикмет Рагимов также является автором сценария фильма и исполнителем одной из главных ролей (Рустам).

Картина снята в жанре драмы. Ее сюжет: умирает очень бедный человек. У его сына, больного человека по имени Рустам, не только нет средств, чтобы достойно проводить в последний путь отца, но даже похоронить. Вместе с одним человеком по имени Сабир (заслуженный артист Расим Джафар) он вынужден колесить вместе с гробом отца. А навстречу им попадаются различные люди…

Фильм является проектом Общественного телевидения Азербайджана (ITV). В ролях также снялись: заслуженные артисты Айшад Мамедов, Эльшан Рустамов, актеры Азер Айдемир, Эльшан Аскеров, Мамед Мамедли и другие. Оператор – постановщик – Иман Иманов, композитор – Турал Мамедли, звукорежиссер – Мортеза Наджаф, грим – Севиндж Зейналова, второй режиссер - Ниджат Мухтаров.