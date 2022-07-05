Любовь сделала его отшельником в пустыне - история в Гяндже (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Детский театр-студия "Гюнай" Бакинского детского и молодежного театра выступил с гастролями в городе Гянджа - на родине великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви, сообщила Trend Life руководитель и режиссер-постановщик театра Лариса Тарусова.

Детский театр-студия "Гюнай" показал два спектакля по мотивам произведений великого Низами Гянджеви – "Лейли и Меджнун" и "Любовь". Показы прошли на сцене Гянджинского государственного драматического театра.

Перед началом спектакля директор Бакинского детского и молодежного театра, заслуженный артист Азербайджана Интигам Солтан рассказал о деятельности театра-студии "Гюнай" и работе коллектива над постановками.

В истории Низами Лейли и Гейс еще с юных лет прониклись глубокими чувствами друг к другу. Гейс сочинял стихи и песни, где воспевал свою любовь к Лейли. А когда просил отца Лейли выдать его дочь за него замуж, тот отказал, поскольку это шло вразрез с порядками племенного строя – их семьи были в ссоре. Вскоре после этого Лейли выдали замуж за другого человека. Когда Гейс узнал об этом, он покинул свое племя и начал скитаться по пустыне. Родные уговаривали его вернуться, но ничего не добившись, решили оставлять для него пищу посреди пустыни. Иногда его видели, читающего самому себе стихи о Лейли или пишущего на песке тростью. Он впал в безумие, поэтому его стали называть Меджнун. Вскоре Лейли заболела и умерла, а вслед за ней и Меджнун… Таким образом, история Лейли и Меджнуна стала трагедией вечной любви, задушенной внутриплеменной войной…

Зрительская аудитория тепло приняла спектакли. В постановках участвовала как старшая, так и младшая группа театра. Юные актеры смогли передать дух поэзии великого Низами. Яркие костюмы, искренняя актерская игра, увлекательные диалоги и удивительные режиссерские находки подарили много приятных эмоций публике.

Отметим, что зрительский зал был полон, и среди гостей также присутствовали воспитанники детского дома.

В рамках поездки в Гянджу для коллектива театра-студии "Гюнай" была организована экскурсия, в ходе которой юные артисты ознакомились с достопримечательностями, посетили памятные места города – Мавзолей и Музей Низами Гянджеви, озера Гейгель и Маралгель и т.д.