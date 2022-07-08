В Париже показали картины азербайджанской художницы – красочность и внутренняя гармония (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Ассоциация имени Тогрула Нариманбекова под руководством заслуженного художника Азербайджана Асмер Нариманбековой провела в парижской арт-галерее Bortone выставку работ азербайджанской художницы Егяны Гусейновой, сообщила Trend Life Нариманбекова.

Егяна Гусейнова - член союза художников Азербайджана, участница ряда республиканских выставок, а также международных онлайн-экспозиций в Италии, Бразилии и Индии.

В экспозицию, представленную в Париже, вошли картины Егяны Гусейновой, написанные в стиле постимпрессионизма с элементами экспрессионизма.

Работы азербайджанской художницы привлекли внимание посетителей галереи своей красочностью, внутренней гармонией, выстроенностью композиции и профессиональным исполнением.

Отметим, что задачами деятельности Ассоциации имени Тогрула Нариманбекова являются: культурный обмен между деятелями искусства разных стран, знакомство зарубежной аудитории с творчеством азербайджанских талантов, пропаганда азербайджанской культуры и искусства.