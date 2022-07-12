Азербайджанский фильм вошел в конкурсную программу Cannes World Film Festival (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский короткометражный фильм Xəta və Xatirə вошел в конкурсную программу Cannes World Film Festival, сообщил Trend Life автор сценария и режиссер-постановщик картины Джалаладдин Гасымов.

Фестиваль проходит под девизом Remember the Future. Идея проведения фестиваля возникла во время пандемии как ответ индустрии кино на условия локдауна. Каждый месяц жюри отбирает фильмы-победители, которые войдут в шорт-лист сезона и в 2022 году поборются за шанс быть показанными в Каннах.

Картина посвящена врачам, полицейским и журналистам, борющимся с коронавирусом. Фильм повествует о взаимоотношениях сотрудника дорожной полиции и врача, которые дружат с детства, но между ними происходит ссора. Полицейский однажды штрафует своего друга, а потом и его сына за не пристегнутый ремень безопасности. Врач обижается на это. Проходит некоторое время, и сын врача попадает в тяжелое ДТП, в котором гибнут два человека, и только он остается в живых, потому что был пристегнут ремнем безопасности. И только тогда врач осознает свою ошибку…

В ролях - народный артист Сабир Мамедов, заслуженные артисты Ровшан Керимдухт, Флора Гусейнова, Мехрибан Ханларова, актеры Аждар Зейналов и Ровшан Мамедов.