Лето с Ярославом Трифоновым: "А холодно не только от погоды" – трогательно и от души (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Актер Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Ярослав Трифонов в рамках авторского проекта "Театр одного актера в соцсетях" представил зрителям серию поэтических декламаций, сообщает Trend Life.

В числе продекламированных им стихов произведение Наили Балакишиевой "Запах детства", Зили Аиповой - "Скажи спасибо перед сном", Ляли Нечерной - "Женщина с печальными глазами", Теймура Мир Бабаева - "Ты сейчас с другим уходишь", Веры Намиллион - "Время рассудит", Омара Хайяма - "Когда уходите на пять минут", Надежды Тихоновой - "Шел по улице Бог", Дмитрия Березкина - "Нет шоколада в шоколаде", Александра Евтушенко - "Мы стареем не от старости", Сергея Лапыткина - "А холодно не только от погоды".

Актер читает стихи очень трогательно и от души, что вызвало большой интерес пользователей соцсетей.