На стенах бакинской бани "Фантазия" представлен удивительный 3D-mapping, реализованный посольством Германии и QGallery (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку состоялась презентация оригинального и интересного проекта - 3D-mapping на здании бани "Фантазия", сообщает Trend Life.

Презентация вызвала большой интерес жителей и гостей города, среди которых были представители общественности, дипломатических миссий, деятели культуры.

На презентации заместитель посла Германии в Азербайджане Хейко Шварц отметил, что в рамках мероприятий, посвященных 30-летию установления дипломатических связей между Германией и Азербайджаном, посольством совместно с художественными галереями QGallery, QGallery Berlin, ОАО "Qala Sığorta" и ОАО "Qala Həyat" 8 июля 2021 года был объявлен конкурс цифрового искусства "Возрожденная архитектура".

"На конкурс, проводимый в рамках проекта "Сохранение культурного наследия и урбанизация" свои проекты представили как местные, так и иностранные специалисты в области мультимедиа, одаренные студенты, художники, и дизайнеры. Концепция "Возрожденная архитектура" охватила примечательные сооружения, удивительные здания, скрытые городские "сокровища", заключающие в себе особую историю", - отметил Хейко Шварц.

Основное внимание в проекте уделялось освещению построек – 3D mapping, особой технологии аудиовизуального искусства с безграничным художественным потенциалом.

Рассмотрение проектов-заявок завершилось в середине ноября 2021 года, и в ходе открытого голосования из 30 финалистов были названы два победителя, с особой креативностью представившие свои работы. Ими стали выпускники Государственной академии художеств Ягут Калбалиева с проектом "Баня "Фантазия" и Севиндж Гулиева с проектом "Музей каменной летописи".

Техническая имплементация проекта "Баня "Фантазия" прошла с участием компании OkeyTube (Digital Bohemia).

Баня "Фантазия" ("Fantaziya" hamamı) была построена в 1886 году по проекту известного бакинского инженера и архитектора немецкого происхождения Николая Августовича фон дер Нонне. Баня открылась для посетителей 13 января 1887 года, став одной из первых бакинских бань европейского типа. У здания хорошая внутренняя планировка, зал ожидания с роскошным плафоном, стены, украшенные керамическими плитами с цветными художественными сюжетами, отличная отделка внутренних помещений. Полукруглые углы фасада с фронтонами выполнены в классических формах ордерной системы. Главный фасад здания имеет симметрично-осевую структуру с боковыми ризалитами. Общая объёмная пластика здания на высоком уровне облицована камнем-известняком. С августа 2001 года баня "Фантазия" взята под охрану государства как архитектурный памятник истории и культуры местного значения.

"В своей работе я хотела отразить, как протекала жизнь на территории, где расположено это здание, со дня его постройки до сегодняшних дней, какими были время, люди, атмосфера, как происходил технический прогресс, менялся мир. Это был своеобразный экскурс в историю, "прожитую" зданием", - сказала Trend Life Ягут Калбалиева.

Презентация вызвала овации гостей вечера.

Имплементация проекта "Музей каменной летописи" Севиндж Гулиевой пройдет в октябре этого года. Здание, в котором располагается музей, было построено в 1901 году немецкими братьями Сименс. В здании функционировала первая в Баку электростанция, работавшая на нефти. Затем здание было капитально отреставрировано и превращено в Музей каменной летописи, открытие состоялось в июне 2015 года.