Прогулка по Баку с Александром Хакимовым - с юмором, фантастикой и мистикой (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В старинной части Баку - Ичеришехер, в Bookhouse&Cafe состоялась презентация новой книги писателя-фантаста, публициста и ученого Александра Хакимова под названием "Зрячие слепцы, или прогулки по городу с дилофозавром на поводке", сообщает Trend Life.

Книга выпущена издательством "Ганун" и представляет собой сборник публицистических материалов на самую разную тематику. В центре внимания – город Баку и его люди, их проблемы, мечты и радости. Автор решительно выступает против равнодушия, загрязнения окружающей среды, выводит на авансцену высокие человеческие качества и эмоции, которые так необходимы в современном мире, выступает против душевной черствости, равнодушия, ложного понятия "морали", и даже панического страха перед возможным "концом света" и "вторжения агрессивных инопланетян".

Автор подает материал в свойственной для него манере – информационно-насыщенно, с долей юмора и иногда с элементами фантастики и мистики.

"Я люблю мой город и люблю его жителей. И часто откликался и откликаюсь на различные вопросы и проблемы, встающие перед отдельными бакинцами или перед социумом в целом. Анализировать ситуацию наиболее полно мне помогает воображение фантаста. Видите ли, за мной прочно закрепилось реноме писателя-фантаста. Куда меньше людей знают, что я пишу и реалистическую прозу. Ну а то, что я еще и публицист, и эссеист - теперь помнят немногие… Вот я и решил заполнить этот досадный пробел и напомнить, что я еще и публицист. Книга посвящена светлой памяти мооего незабвенного друга, выдающегося ученого и прекрасного человека Фарида Алекперли", - отметил Александр Хакимов.

Встреча прошла в теплой и дружеской атмосфере, автор рассказал о работе над книгой, ответил на вопросы, провел автограф-сессию.