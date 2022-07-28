Огуз в Азербайджане - уникальное сообщество евреев и мусульман, живущих вместе в гармонии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане начались съемки нового документального фильма о горских евреях Огузского района, сообщает Trend Life.

Огуз на северо-западе Азербайджана исторически был одним из основных мест расселения евреев в стране. Это уникальное сообщество евреев и мусульман, живущих вместе в гармонии и делящих праздники и традиции. В Огузе можно увидеть дома в еврейском стиле (с элементами еврейского орнамента и часто смотрящие в сторону Иерусалима), две синагоги и кладбище. Нижняя синагога, первая в Огузе, была построена в 1849 году, а Верхняя, была возведена в 1897 году и полностью отреставрирована в 2006 году. Каждую пятницу и субботу синагоги посещают евреи Огуза для совершения молитв.

Cценаристом и режиссером картины является Руфат Асадов. Продюсер - Шауль Симан-Тов, известный деятель диаспоры и поэт родом из Азербайджана, проживающий в настоящее время в Израиле.

Героем фильма является наш соотечественник родом из этого региона, раввин Шмуэль Симантов, ныне проживающий в Израиле. На протяжении многих лет является активным деятелем диаспоры, доносит до мира правду об Азербайджане. Съёмки фильма будут проводиться в Азербайджане и Израиле.

Отметим, что это уже шестой фильм Руфата Асадова о горских евреях Азербайджана, среди которых "Евреи Губы", "Последний еврей в деревне", "Плач пророка Иеремии", "Если я забуду тебя, Иерусалим", "Последний еврей в деревне. 9 лет спустя".

Руфат Асадов – кинорежиссер, сценарист, продюсер. Его фильмы - "Наваждение", "Губинские евреи", "Антропологический документ", "Если забуду тебя, Иерусалим", "Последний еврей в деревне" и другие участвовали в ряде престижных кинофорумах США, Хорватии, Франции и т.д., удостоены различных международных наград. Лауреат премии имени Сергея Вайнштейна, учрежденной Международным благотворительным фондом сохранения культуры и традиции горских евреев СТМЭГИ.