Азербайджанский фильм про врачей и полицейских отмечен наградами международного фестиваля в Чили (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский короткометражный художественный фильм Xatirə və Xəta удостоен наград фестиваля South Film And Arts Academy, прошедшего в Чили, сообщил Trend Life автор сценария и режиссер-постановщик картины Джалаладдин Гасымов.

Кинолента отмечена сертификатами в трех категориях - "Лучшая драма", "Лучшая музыка", а также исполнитель главной роли в кинокартине - народный артист Сабир Мамедов удостоен сертификата "Ведущий актер".

Отметим, что в фильме звучит музыка азербайджанского композитора, народного артиста Эмина Сабитоглу.

Картина посвящена врачам, полицейским и журналистам, ведущим борьбу с коронавирусом. Фильм повествует о взаимоотношениях сотрудника дорожной полиции и врача, которые дружат с детства, но между ними происходит ссора. Полицейский однажды штрафует своего друга, а потом и его сына за непристегнутый ремень безопасности. Врач обижается на это. Проходит некоторое время, и сын врача попадает в тяжелое ДТП, в котором гибнут два человека, и только он остается в живых, потому что был пристегнут ремнем безопасности. И только тогда врач осознает свою ошибку…

В ролях - народный артист Сабир Мамедов, заслуженные артисты Ровшан Керимдухт, Флора Гусейнова, Мехрибан Ханларова, актеры Аждар Зейналов и Ровшан Мамедов.

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