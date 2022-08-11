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Ройя Айхан исполнила песню на слова из письма шехида Карабахской войны своей возлюбленной (ВИДЕО)

Культура Материалы 11 августа 2022 12:33 (UTC +04:00)
Ройя Айхан исполнила песню на слова из письма шехида Карабахской войны своей возлюбленной (ВИДЕО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Народная артистка Азербайджана Ройя Айхан исполнила музыкальную композицию на слова из письма, написанного шехидом Пярвизом Алиевым своей возлюбленной, сообщили Trend Life в пресс-службе артистки.

Отметим, что брат шехида Хикмет Алиев показал это письмо композитору Фариду Керимли, который впоследствии написал музыку к словам. Музыкальная композиция называется "Yada düşürsən" (Вспоминаю тебя).

"Мне захотелось поделиться демо-версией. В нотах могут быть неточности, непопадания, не обращайте внимания, это потому что слова тронули мое сердце", - подчеркивает народная артистка.

Отметим, что Пярвиз Алиев был участником первой Карабахской войны. Стал шехидом 5 апреля 1993 года в боях за высоту Мангаланата.

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