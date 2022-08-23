Родившиеся в 1947-м. В городах Германии звучит музыка азербайджанского композитора

БАКУ /Trend Life/ - В Детмольде состоялся концерт ансамбля Horizonte под названием "Родившиеся в 1947-м", посвященный 75-летнему юбилею трех известных композиторов - Сальваторе Шиаррино (Италия), Тристана Мюррея (Франция) и Фирангиз Ализаде (Азербайджан), сообщили Trend Life в пресс-службе Союза композиторов Азербайджана.

Произведения, прозвучавшие на концерте, ознаменовали собой новый взгляд на звуковой мир, окружающий нас сегодня. Представленные опусы отличались кардинальной оригинальностью тематического материала, необычными приемами ансамблевой игры, завораживающими тембрами и их сочетаниями.

Композиция председателя СКА, народной артистки Фирангиз Ализаде "Schwindende Schönheit" (Исчезающая красота) посвящена уничтоженным памятникам культуры, тем многочисленным и невосполнимым утратам духовного наследия человечества, к которым привели войны последних лет. Безвозвратно ушедшие в небытие красоты исторических мемориалов оставляют после себя чувства горечи и глубокой печали. Это именно те эмоции, которые в данный момент со всей остротой испытывает азербайджанский народ, возвращаясь на свои исконные земли, очищенные от армянских агрессоров и вандалов после почти 30-летней оккупации.

"Музыканты ансамбля Horizonte вдохновенно исполнили произведение, которое до глубины души тронуло слушателей. Впечатлениями после концерта исполнители поделились в своих многочисленных интервью и социальных сетях, поместив восторженные отзывы об исполненных произведениях, среди которых особо отмечается глубокий гуманистический посыл и духовная ценность произведения азербайджанского композитора", - говорится в сообщении.

Отметим, что данная программа будет также представлена в ряде городов Германии в рамках гастролей до середины сентября 2022 года.

Впервые прозвучавшее в марте 2016 года в концертном зале дворцового комплекса "Nimphenburg" Мюнхена это уникальное произведение Фирангиз Ализаде неоднократно украшало программы немецких, австрийских и швейцарских ансамблей.