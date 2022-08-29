История жизни одной девушки и кошки в Баку - вечер с немецким автором (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошла презентация новой книги немецкого автора азербайджанского происхождения Александры Азимы Рейнхардт Coffee & Milk, организованная Фондом А.А. Рейнхардта, Благотворительным фондом "Светлое будущее" при поддержке НПО Arts Council Azerbaijan, сообщает Trend Life.

Coffee & Milk – это история жизни одной девушки. Причем, повествование книги ведется как от лица девушки, так и кошки.

Кроме того, на вечере была также представлена выставка картин 11 известных художников Азербайджана по тематике книги. Все собранные от продажи книг и картин средства будут направлены на благотворительные цели.

Среди гостей мероприятия были медийные личности – народные писатели Чингиз Абдуллаев и Натиг Расулзаде, народный артист Фахраддин Манафов, заслуженный деятель искусств Джамиль Гулиев, лауреат международных литературных премий Сария Мамедова, доктор исторических наук, культуролог Фуад Мамедов, арбитр ФИДЕ, шахматист Меджид Эфендиев и другие.

Александра Азима Рейнхардт является членом Союза писателей Северной Америки и Евразийской творческой гильдии (Лондон), а также основателем и учредителем Благотворительного фонда "Светлое будущее".